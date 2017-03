La visión de Atilra Locales 07/03/2017 Redacción Leer mas ...

Héctor Ponce, secretario general de Atilra, se refirió a la crisis que atraviesa SanCor CUL, a la que consideró se debe dar “un corte definitivo”. El gremialista expresó ante medios sunchalenses que “las que se dan son las peores señales. No estamos en una situación coyuntural, sino que se trata una cuestión que tiene que ver con una decisión de Estado de la cooperativa. Nosotros, que tenemos una determinada responsabilidad, opinamos y hablamos independientemente de que no tengamos autoridad sobre las decisiones de la empresa. Retrasar los pagos, no cumplir con las deudas, retrasarle el pago a los tamberos que están atravesando una situación muy crítica, son las peores señales”.

Respecto de las posibles salidas para esta situación manifestó que “una es un crédito de una magnitud inédita en la actividad lechera” y agregó que “si alguien va a realizar un préstamo de esa magnitud, lo hará a través de un seguro de caución, que se puede quedar el prestador en forma directa o un tercero”.

Además Ponce remarcó que “hay interesados en SanCor, tenemos la certeza de que es así porque nos hemos ocupado y gente de multinacionales lácteas han hablado con nosotros. Están interesadas en comprar todo o una parte o de establecer distintos tipos de alianzas estratégicas que le permitirían a SanCor salir adelante”.

Respecto del avance de esta posibilidad el titular de Atilra aclaró que “esos acuerdos no se harían bajo el actual formato de dirección de SanCor. Si la dirección de SanCor quiere quedarse con el management de la empresa, ninguna industria láctea multinacional va a dejar que a la empresa la maneje otro. El que pone el dinero es el que marca el rumbo productivo y comercial, lo cual para los trabajadores no es un riesgo, porque cuando hablamos de una empresa de estas características, estas empresas lo que hacen es crecer”. Y posteriormente recordó otros ejemplos de estas operaciones, como lo que pasó en nuestra ciudad con Molfino y su reconversión en Saputo.