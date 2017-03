Son coches "difíciles", según Hamilton

Cuando restan menos de tres semanas para que se inicie el Campeonato Mundial de Fórmula 1 con la disputa del Gran Premio de Australia, el piloto británico Lewis Hamilton expresó sus sensaciones luego del test de pretemporada realizado en Montmeló.

"Estos son los coches más difíciles que he conducido. Por eso estoy más en forma, trabajando más duro que nunca, centrado y motivado después del año pasado, cuando también lo hice de esta manera, aunque no obtuve el resultado esperado", comentó el inglés.

Con respecto a la relación con su nuevo compañero de equipo, Valtteri Bottas, expresó: "Lo que hasta ahora me gusta de trabajar con Valtteri es que todo tiene que ver con lo que ocurre en la pista, con lo que hacemos en el circuito, no fuera de él. No hay juegos, hay una transparencia absoluta. Hoy ya siento que es el compañero con el que mejor relación tuve", dijo Hamilton.

Sin mencionarlos directamente, tanto a Fernando Alonso como a Nico Rosberg, quedó claro que su convivencia fue bastante traumática con el español y también con el alemán. Hamilton es un piloto velocísimo arriba, pero sus relacionados fueron bastante conflictivas no solamente con quienes fueron sus compañeros, sino también con los integrantes de su equipo, en particular durante la temporada 2016.

Cuando evaluó sus expectativas para la competencia en Australia, la que marcará el inicio de la temporada, fue contundente: "¡Quiero ser el más rápido de cada sesión, conseguir la pole, la vuelta rápida y lógicamente ganar el Gran Premio!".

Después de las pruebas realizadas en Barcelona, quedó en claro que Bottas no será un rival tan sencillo para Hamilton, a tal punto que el finlandés se quedó con el mejor tiempo luego de los cuatro días, en su primera experiencia con el nuevo Mercedes W08.