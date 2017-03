Se realizó la Asamblea

El pasado miércoles 1 de marzo, en la sede ubicada en Intendente Giménez y Eduardo Oliver, se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria de la Asociación Rafaelina de Básquet. Con la presencia de los delegados asambleístas de las instituciones afiliadas, se cumplimentó con la orden del día, donde se dio lectura del acta anterior y de la correspondiente a la Asamblea Ordinaria del 2016.

Posteriormente se puso a consideración la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos y demás anexos del ejercicio Nº 78 finalizado el 31/12/2016, el cual fue aprobado por unanimidad.

Por último, y cumpliendo con el quinto punto de la Orden del día, se realizó la elección de los miembros de la Comisión Directiva y del Órgano Revisor de Cuentas por finalización del mandato al 31 de diciembre de 2016 de los actuales integrantes. Tal como estaba previsto, Luis Silvano fue reelecto como presidente, por lo que por segundo año consecutivo estará al frente de la Asociación. El Consejo Directivo quedó conformado de la siguiente manera:

Presidente: Luis Silvano. Vicepresidente: Daniel Dalmazzo. Secretario: Andrés Griglio. Prosecretario: Eduardo Mohamed (h). Tesorero: Diego Gramaglia. Protesorero: Leandro Cesano.

Posteriormente a los pasos correspondientes a la Asamblea, el presidente dio a conocer cual es la forma de trabajo prevista para el 2017, con la conformación de los Departamentos de Selecciones, Torneos y Minibásquet. En las próximas horas se confirmará el día de la primera reunión de delegados, donde quedarán confirmados los reglamentos y los fixtures de las distintas categorías, recordando que en principio el fin de semana del 24 de marzo estarían poniéndose en marcha los torneos oficiales.



BATACAZO DE BAHIA

Con una remontada histórica, Bahía Basket se metió en el Final Four de la Liga de Las Américas (LDA). Pese a que llegó a estar abajo por 21 puntos, el conjunto bonaerense venció a Hebraica Macabi, de Uruguay, por 73-69 en Ponce, Puerto Rico, por la última fecha del grupo 2 del cuadrangular semifinal. El que no pudo clasificarse fue San Lorenzo, que en el último turno cayó por 115 a 107, tras dos tiempos suplementarios, ante Leones de Ponce. El encuentro se desarrolló en el Auditorio Juan Pachín Vicens y tuvo los siguientes parciales: Bahía Basket 14-16, 8-20, 21-20 y 30-13. La gran figura de los conducidos por Sebastián Ginóbili fue el base Lucio Redivo (26 puntos y una asistencia), acompañado por el alero Juan Pablo Vaulet (13 unidades y 9 rebotes) y el interno norteamericano Anthony Johnson (10 anotaciones y 14 recobres). Los bahienses levantaron una desventaja de 21 puntos con una gran defensa y una altísima efectividad en ofensiva durante los 10 minutos finales. Más tarde llegó el turno de San Lorenzo ante el conjunto local. Fue otro partido intenso, lleno de emociones y que recién se definió luego de dos suplementarios. Para los de Julio Lamas no alcanzaron los 22 puntos, 10 rebotes y 15 asistencias de Nicolás Aguirre, como tampoco los 22 puntos de Selem Safar. El máximo anotador del partido fue Hakim Warrick, con 35 tantos. esta manera, Bahía Basket jugará en el cuadrangular final ante Fuerza Regia de Monterrey (México), mientras que Leones lo hará ante Los Guaros de Lara (Venezuela). El cuadrangular final se disputará el 17 y 18 de marzo, en sede a confirmar.



¡BIENVENIDO, LANCHA!

Pasaron casi cuatro años de aquel partido de la NBA, en el cual Carlos Delfino sufrió la lesión en el hueso escafoides del pie derecho después de habérsela volcado en la cara a Kevin Durant. En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, el alero santafesino dejó atrás el capítulo más difícil de su carrera para seguir jugando al deporte que le dio tantas alegrías.

Ahora, el jugador de 34 años vestirá la camiseta de Boca con el objetivo de contribuir con la permanencia en la Liga Nacional. Su debut será este martes a las 21 (transmite TyC Sports), cuando el xeneize se enfrente a Ferro en el Héctor Etchart. En tanto, la cuenta oficial de Boca en Twitter le dio la bienvenida, tras pasar la revisión médica, al ganador de una medalla de oro en Atenas 2004 y una de bronce en Beijing 2008, a través de un video en el que se lo ve participando de su primer entrenamiento con la camiseta azul y oro.