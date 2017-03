Elecciones, la fecha y Agremiados

Se hizo oficial la lista de postulantes que mostrará a Claudio 'Chiqui' Tapia como candidato a presidente, mientras que Daniel Angelici y Hugo Moyano serán sus vices, en las elecciones generales que se llevarán a cabo en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) el próximo miércoles 29 del corriente.

El presidente de Barracas Central encabezará la nómina de postulante a comandar la AFA, acompañado por Angelici (Boca) como vicepresidente primero y Moyano (Independiente) como vicepresidente segundo.

El cambio de último momento en la misma fue que Guillermo Raed, directivo de Mitre de Santiago del Estero, será candidato a Vice 3ro, en lugar de Marcelo Achile.

En los próximos días se sabrá si el eventual bloque que componen Rodolfo D'Onofrio (River Plate), Marcelo Tinelli (San Lorenzo) y Juan Sebastián Verón (Estudiantes de La Plata) presentarán lista para las próximas elecciones. Hernán Lewin, ex titular de Temperley, asoma como un posible candidato a presidir esa nómina.



EL PROGRAMA DE LA FECHA



Desde AFA ya reprogramaron la fecha 15, si es que el paro de jugadores se levanta. El jueves comenzará la acción entre Vélez y Estudiantes; mientras que Atlético de Rafaela visitará a Aldosivi el lunes a las 19 hs.

El programa completo: Jueves 9/3: 21 hs. Vélez vs. Estudiantes. Viernes 10/03: 21 hs. Patronato vs. Arsenal. Sábado 11/03: 17 hs. Defensa vs. Newell's, 17 hs. San Lorenzo vs. Belgrano, 19:10 hs. Banfield vs. Boca, 20,00 hs. San Martín de San Juan vs. Huracán, 21:10 hs. Talleres vs. Independiente. Domingo 12/03: 17 hs. Racing vs. Lanús, 17 hs. Gimnasia vs. Quilmes, 18 hs. Temperley vs. Tigre, 19:10 hs. River vs. Unión, 20:15 hs. Atlético Tucumán vs. Sarmiento, 21:10 hs. Rosario Central vs. Godoy Cruz. Lunes 13/03: 19:00 hs. Aldosivi vs. Atlético de Rafaela, 21:15 hs. Colón vs. Olimpo.



"NO CAMBIÓ NADA"



Algunos de los capitanes de los equipos de todas las categorías del fútbol argentino se reunieron anoche en la sede de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), junto al Secretario General del gremio, Sergio Marchi. En el marco del paro de actividades que sostiene el gremio y luego que varios clubes en el día de ayer saldaron parte de la deuda con sus jugadores, FAA convocó a una reunión para definir los pasos a seguir en el conflicto y tras la misma Marchi apuntó: "No cambió absolutamente nada. Los depósitos no alcanzan a cancelar las deudas. Mañana (por hoy) se vuelven a reunir todas las categorías. Hay equipos que se van a poner al día, y a otros le va a faltar".