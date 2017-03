Encontraron muerto al "asesino del pelotero"

En la mañana de ayer, encontraron sin vida en su celda de la cárcel de Coronda, al femicida del pelotero que conmocionó a la vecina ciudad de Esperanza, en el departamento Las Colonias, durante el año pasado.

El hombre fue hallado sin vida en el cambio de guardia de las 8, en la cárcel de la ciudad de Coronda.

Según se recuerda -y consigna Diario Uno Santa Fe-, el hombre se trataba de Adrián Biolatto, quien se encontraba detenido en el pabellón 9 del penal modelo de la citada ciudad. Los guardias que llegaron a la celda lo encontraron ya sin vida.

Biolatto, asesinó a su pareja Nadia Gisela Schachner, en un pelotero de Esperanza, el sábado 23 de julio de 2016, delante de una gran cantidad de niños que observaron lo ocurrido.

El detenido, ya había intentado quitarse la vida minutos después de cometer el crimen.



SU ABOGADO

En diálogo con FM Sol 91.5, Claudio Torres del Sel, ex abogado de Adrián Biolatto, expresó: “fue encontrado sin vida alrededor de las 8:30 horas, en su celda en la cárcel de Coronda”.

Asimismo, detalló: “luego de entrevistarlo en varias oportunidades, esto era un final esperado”. Y agregó: “esto lo veníamos venir, por eso se lo hicimos saber a la justicia”.

Luego, narró: “Ya había tenido dos intentos de suicidio, donde gente del penal ayudaron a que se evitara”.

Además, aseguró: “En Coronda no existen los derechos humanos para los detenidos”. Y sostuvo: “La justicia permitió que esta persona termine de esta manera”.

Concluyó: “Yo pretendía que se lo trate como un enfermo psiquiátrico”, dijo su abogado.

Se recuerda que el sábado 23 de julio de 2016, apenas pasadas las 16, Biolatto entró al pelotero propiedad de su ex pareja, la apuñaló delante de varios testigos y luego se realizó diversos cortes en el cuerpo con la supuesta intención de quitarse la vida, lo cual no ocurrió en aquel momento.