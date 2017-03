Con los docentes, hoy arranca una semana repleta de paros

AULAS VACIAS. Hoy no habrá clases en las escuelas.

Los santafesinos tendrán una agenda colmada de paros a lo largo de la presente semana, que estará acompañada por manifestaciones y marchas de todo tipo.

Todo comenzará a partir de la jornada de hoy: la CTERA, la central nacional de los maestros, ya había lanzado una medida de fuerza federal por 48 horas por no haber convocado a las paritarias nacionales. Los maestros santafesinos, agremiados en AMSAFE (públicos) y SADOP (privados) confirmaron no solo su adhesión el pasado viernes, sino que le agregaron un tercer día, plegándose al paro internacional de mujeres (contra las violencias machistas y por la igualdad de género), previsto para el miércoles. Esto es como respuesta a la "insuficiente" propuesta salarial presentada por la administración de Miguel Lifschitz, que implica 19.5%, pagaderos en dos tramos (10% con los haberes de marzo y 9.5% con los de julio, a cobrar un mes después). Esto implica que las clases comenzarán el próximo jueves.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Hugo Godoy, anunció el jueves pasado una huelga de 48 horas para hoy y mañana de los empleados públicos de todo el país, en rechazo de lo que consideran “un techo salarial del 18 por ciento impuesto por el gobierno nacional” y en defensa de los convenios colectivos de trabajo. ATE Santa Fe recibió la oferta salarial del gobierno provincial pero pasaron a un cuarto intermedio para la semana próxima.

Por su parte, los médicos de AMRA anticiparon que mañana martes se llevará adelante un Paro General por 24 horas en todos los Hospitales Públicos del país pertenecientes tanto al estado Nacional, Provincial y Municipal exigiendo "la realización de Paritarias libres y sin techo, recomposición salarial acorde a las necesidades de nuestros colegas y contra la precarización laboral".



MUNICIPALES: EL JUEVES 9

Los trabajadores municipales de la provincia de Santa Fe realizarán un paro de 24 horas el próximo jueves 9 de marzo, en reclamo de recomposición salarial. La medida se sentirá en en nuestra ciudad: para ese día estaba prevista la primera sesión del Concejo Municipal, en donde el Intendente iba a dar su tradicional discurso. Hoy se definirá en qué día se realizará (ver aparte).



PARO DE MUJERES

El miércoles 8 de marzo se realizará el Paro Internacional de Mujeres. La iniciativa contempla el cese de tareas desde las 12 y hasta las 15 –en casas, trabajos y lugares de estudio– en oposición a todas las formas de violencia contra las mujeres –física, psicológica, sexual, económica– que sostienen y naturalizan los privilegios de género. La huelga -que se sentirá en más cuarenta países- estará acompañada de marchas.

La Asamblea de Mujeres Autoconvocadas de nuestra ciudad invita a participar de esta jornada: "al contrario de lo que el mercado y los medios intentan generar, este no es un día festivo, sino de lucha y reivindicación de las compañeras que fuimos, somos y seremos, las promotoras de innumerables conquistas en todos los ámbitos", dice el comunicado.

En Rafaela, la convocatoria será a partir de las 20 hs., en la Plaza 25 de Mayo.





Es oportuno aclarar que, por decisión de la Asamblea Organizadora, los hombres que acompañen deberán hacerlo al final de la columna, y los partidos políticos deberán asistir sin banderas entendiendo que la causa es superior a cualquier diferencia partidaria.

"Aprovechamos la ocasión para invitar a reflexionar sobre el rol de los hombres en las relaciones machistas que culturalmente se tejen y hacer un esfuerzo para repensarlas y reconstruirlas en clave de la igualdad entre géneros", destacó en otro sitio el comunicado.