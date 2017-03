Peñarol empató con Florida en la ida del repechaje para ir a la Copa Santa Fe Deportes 06/03/2017 Martin Ferrero El ganador de la llave se enfrentará en la fase inicial ante Ferrocarril del Estado. Ayer, ‘Peña’ y la ‘Flora’ terminaron 1 a 1 en Villa Rosas. Nicolás Puy anotó para el local y Alan Borda Bossana para la visita, ambos en el complemento. El próximo domingo definen en Clucellas.

Ampliar FOTO M. LIOTTA GRITO DE GOL. / Nicolás Puy ya convirtió y todos llegan a festejar. Abrazo interminable con Ordoñez.

En el medio de la pretemporada de ambos equipos les llegó esta posibilidad de meterse en la segunda edición de la Copa Santa Fe y ayer, en el juego de ida del repechaje, Peñarol y Florida de Clucellas dieron muestra de eso. De estar en pura preparación y en un encuentro trabado, por momentos desprolijo, pero con varias situaciones de riesgo en los arcos terminaron 1 a 1.

El juego se disputó en Villa Rosas y con un buen acompañamiento de gente, ante la escasez de fútbol en Rafaela y zona fue una buena alternativa para volver a la cancha.

Si bien Peñarol contó con unas cuantas situaciones más que Florida, los visitantes también tuvieron las suyas y, fueron peligrosas.

En la primera mitad ‘Peña’ marcó diferencias por intermedio de Leo Ochoa, por las dos bandas. De arranque nomás el local ya tuvo dos claras. Primero con un remate de Puy que se fue besando el parante y otro disparo de Ochoa, que se le escurrió a Galizzi entre las manos y el propio arquero reaccionó a tiempo para evitar que la pelota ingresara en su arco.

En el complemento Peñarol tuvo otra determinación y si bien el goleador Dobler tuvo una ni bien comenzó el segundo tiempo, cabeceó algo incómodo y no causó mayores sobresaltos.

Ochoa asistió de cabeza para el ingreso de César Ordoñez pero este definió por arriba. A los 13m Denis Caglieris remató cruzado, al palo más lejano del portero, y el balón se fue apenas afuera.

A los 29 minutos del complemento Nicolás Puy metió fuerte en una pelota, trabó, ganó, se acomodó y le dio desde el borde del área grande y puso arriba a ‘Peña’.

Y, cuando parecía que el triunfo era para el equipo de Hugo Togni, Florida metió una contra y aprovechó una distracción del fondo del local para encontrar la igualdad. Alan Borda Bossana, a los 32 minutos, definió por arriba ante la salida del arquero Joaquín Pinzano.

La revancha será el próximo domingo a las 16 hs en Clucellas. El ganador, accederá a la Copa Santa Fe donde espera Ferrocarril del Estado.



Las formaciones y síntesis del partido:



Peñarol: 1-Joaquín Pinzano; 4-Nicolás Gómez, 2-Damián Arnold, 6-Danilo Galeasso y 3-Joaquín Schaberger; 8-Cristian Acuña (75m 14-Juan Dunky), 5-César Ordoñez (82m 16-Franco Vigetti), 11-Nicolás Puy y 10-Juan Sequeira (66m 15-Mauricio Páez); 7-Leonardo Ochoa (c) y 9-Denis Caglieris. Suplentes: 12-Franco Valciukas, 13-Agustín Vera. DT: Hugo Togni.



Florida de Clucellas: 1-Jorge Galizzi; 4-Federico Gioino (76m 13-Lautaro Meyer), 2-Jonatan Hubeli, 6-Valentín Lorenzatti y 3-Javier Lezcano; 7-Alan Borda Bossana, 11-Lucas Lorenzatti, 5-Maximiliano Pezzi y 10-Damián González (c) (80m 14-Cristian Ruppen); 8-Jorge Salteño (61m 15-Pablo Paime) y 9-Hernán Dobler. Suplentes: 12-Nahuel Otano y 16-Giuliano Saccone. DT: Diego Priolo.



Goles: ST 29m Nicolás Puy (P) y 32m Alan Borda Bossana (F).

Amarillas: Joaquín Pinzano, Nicolás Puy (P); Alan Borda Bossana, Pablo Paime y Javier Lezano (F).



Estadio: Peñarol.

Arbitro: Ariel Gorlino.

Asistentes: F. Ceballos y R. Pérez.

Cuarto árbitro: S. Romero.