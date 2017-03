Arranca en 2 provincias por la huelga nacional Nacionales 06/03/2017 Redacción Las provincias de Santiago del Estero y San Luis son los dos únicos distritos de todo el país en los que los docentes no adhirieron al paro de 48 horas convocado por la CTERA.

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El ciclo lectivo de 2017 comenzará este lunes, aunque sólo dos provincias iniciarán las clases con normalidad, en medio de un conflicto docente por un reclamo salarial que realizarán un paro a nivel nacional.

El presidente Mauricio Macri inaugurará este lunes el ciclo lectivo en la escuela "25 de Mayo" de la localidad jujeña de Volcán, a pesar de que en esa provincia gobernada por el radical Gerardo Morales tampoco habrá clases.

El 10 de enero de este año, un alud provocó el desmoronamiento de un cerro y sepultó una gran parte de Volcán, donde cuatro personas murieron y cientos de familias sufrieron daños en sus viviendas.

Las provincias de Santiago del Estero y San Luis son los dos únicos distritos de todo el país en los que los docentes no adhirieron al paro de 48 horas convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

El ‎ministro de Educación y Deportes de la Nación, Esteban Bullrich, había expresado su confianza en que el ciclo lectivo arranque en tiempo y forma, y las clases comiencen con normalidad en toda la Argentina, pero esto no ocurrirá.

En su cuenta de la red social Twitter, el ministro escribió: "Confío en que el lunes todos los chicos llenen las aulas de todas las escuelas de nuestro país".

En la provincia de San Luis, el acto central del inicio de ciclo lectivo 2017 tendrá lugar a partir de las 9:00 en la plaza General San Martín, en la localidad de Justo Daract, perteneciente al Departamento Pedernera.

El ministro de Educación de San Luis, Marcelo Amitrano, adelantó que "será un acto sencillo donde izarán la bandera y la Banda de la Policía tocará el Himno Nacional".

Del acto participarán las ocho escuelas que integran la comunidad educativa de la localidad puntana de Daract.

El gobierno puntano anunció recientemente un aumento de un 38% para los salarios más altos de la administración pública del distrito y de un 60,7% para los más bajos, entre los que se encuentran los que reciben los docentes de la provincia.

En el resto de las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, las clases comenzarían el próximo miércoles, aunque todo dependerá de cómo sigan las negociaciones salariales con los gremios docentes.



SUTEBA RATIFICA PARO

El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires ratificó ayer la huelga de hoy y mañana e insistió con que la propuesta salarial realizada por el gobierno de María Eugenia Vidal es "insuficiente".

Un día antes de la fecha prevista para el arranque del ciclo lectivo, el secretario general del Suteba, Roberto Baradel, sostuvo que el gobierno provincial quiere "desviar el tema" apuntando contra él con una campaña de desligitimación.

"El gobierno está muy preocupado y en lugar de ponerse a trabajar en una solución, está queriendo desviar el tema. La mayoría de la sociedad, incluso los que no están de acuerdo con el paro, dicen que la propuesta es absolutamente insuficiente", dijo el dirigente en declaraciones a radio Mitre.

El ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, había expresado el sábado que la sensación era que ninguna oferta iba a alcanzar las expectativas de los gremios y dejó entrever, una vez más, la observación oficial sobre que la huelga es "política".

"Primero, ofrecimos una referencia del 18 por ciento, más la inflación; el 18 por ciento era un inconveniente, entonces ofrecimos (el porcentaje de) la inflación; después faltaba un número concreto, entonces ayer pusimos arriba de la mesa un monto entre 800 y 2.000 pesos para cobrar a cuenta de la paritaria", dijo Lacunza.

Baradel volvió a insistir el domingo en la necesidad de que se convoque a una negociación paritaria nacional que fije un piso de aumento para todas las provincias, algo que el ministro de Educación, Esteban Bullrich, descartó.

"No se percibe un esfuerzo de la Provincia para hacer una propuesta que permita alcanzar un salario digno", dijo Baradel en relación a las negociaciones con el gobierno de María Eugenia Vidal.