El ENRESS solamente recibió 23 denuncias durante este verano

El pasado jueves, estuvo nuevamente en la ciudad la oficina móvil del Ente Regulador de Servicios Sanitarios y el dato se corresponde a lo recepcionado en ese lugar. Hasta el mediodía, no habían recibido ningún reclamo. Afirman que se reciben pocas denuncias porque la ciudad tiene muchos medidores en relación a otras localidades concesionadas por ASSA.

El pasado jueves por la mañana, estuvo nuevamente la oficina móvil del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS) en nuestra ciudad, para tomar denuncias. Pero, hasta cerca del mediodía, la visita había sido infructuosa: nadie había llevado ningún reclamo por el servicio que presta Aguas Santafesinas S.A. (ASSA).

De la visita de la oficina móvil nunca hay una información oficial que avise de su presencia, con horarios y lugares correspondientes. Nunca llega un parte de prensa oficial del ENRESS, ni tampoco lo avisa la Municipalidad, como hace algunos años lo hacía. Y es por eso que se notan los magros resultados: durante los meses de verano, donde más calor hubo (con dos olas intensas en enero y febrero), en donde ASSA tuvo que abastecer con una cisterna al barrio Mora porque no tenía agua, solamente se recibieron 23 reclamos oficiales en la camioneta que quincenalmente se estaciona en la Plaza 25 de mayo y luego, en la primera cuadra de Brown.

Oficialmente, quienes atienden no pueden hablar, porque "no tienen autorización de la Gerencia", de acuerdo a lo informado a LA OPINION.

Pero aportaron datos sustanciosos. Reconocieron que recibieron "pocos" reclamos. "Creo que durante el 2017, en total, fueron 23", indicaron y remarcaron la colaboración de Hernán Camusso, de la Defensoría del Pueblo, quien le indica al usuario cuándo estarán por la ciudad o bien toma el reclamo y se los alcanza cuando estacionan frente a las oficinas de calle Brown.

Desde el ENRESS ratificaron lo que dijo la Gerencia durante la audiencia pública, de noviembre pasado: en las estadísticas, Rafaela no representa un lugar conflictivo, dado que tiene la misma cantidad de quejas que en las otras 14 localidades concesionadas. "O a la gente no le gusta quejarse o lo hace en otros lados", dicen y dejan entrever que la conflictividad también es política. "Los grados de reclamo que tiene la empresa, que nosotros tenemos que auditar, no son tan elevados. Son normales dentro de lo que es el servicio", dicen y admiten que, como hay más medidores, la diferencia en la cantidad de reclamos es por desacuerdos en la facturación.



COMO RECLAMAR

Para hacer un reclamo, primero se debe llamar a Aguas Santafesinas. Y con el número de reclamo, recién allí se puede hacer el pedido ante el ENRESS, en el caso de que no haya sido solucionado previamente. Se tiene que llevar ese dato y una boleta, para saber otros datos importantes, como el catastro.

A partir de allí, el Ente Regulador lleva la denuncia que se tomó en la camioneta móvil que visita Rafaela y se la lleva a Santa Fe, para ingresarla al sistema de registro de reclamos. Después comienza un período de conciliación con la empresa para ver si se soluciona el conflicto. Si no hay acuerdo, el directorio emite una resolución ordenando a la empresa que se ajuste a lo que debe prestar o bien diciéndole al usuario que no tiene razón y no corresponde el reclamo.

Desde el Ente aclararon que tiene un sistema de gestión de reclamo y una mesa de enlace que está auditada por la ISO9001, que obliga a que se haga un seguimiento del reclamo y avisarle cuando el Directorio se expida.

¿Cuánto se tarda en tener una solución? Según el tipo de reclamo. Si es un desacuerdo por facturación, lo analiza la Gerencia de Análisis Económico y Financiero del ENRESS y en un máximo de 30 días hay una definición. Si es por un medidor, se hace un testeo del mismo.

¿Qué pasa con un reclamo por baja presión? Desde la oficina móvil reconocieron que los datos que había publicado LA OPINION en su momento eran ciertos: la vigencia de la resolución 078/07 habilita a una reducción tarifaria en función de los metros de columnas de agua que se registren. Recordemos que en diciembre pasado se tomaron 39 muestras de 34 barrios de la ciudad: solo en 5 la presión fue igual o superior a lo que indica la ley 11.220 que debe ser lo "normal" (7 metros de columna de agua).

Recordemos que en diciembre, el Concejo Municipal aprobó un proyecto de resolución solicitando al ENRESS que informe la presencia de unidades móviles destinadas a la atención de los reclamos de usuarios, indicando lugares, horarios y documentación a presentar; así como también el procedimiento para efectuar los reclamos sobre el servicio de agua.