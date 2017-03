El tiempo pasa, el agua queda

Tal como era de esperar, las espaciadas y lógicas precipitaciones que se desarrollaron en nuestro departamento mantienen en alerta a los productores agropecuarios que, en su mayoría y en el mejor de los casos, perdieron prácticamente una campaña agrícola luego de las inundaciones que afectaron la región desde fines de 2016. Los perjuicios van en aumento porque en muchos lugares los anegamientos se sostienen y en otros, ante la caída de algunos milímetros de lluvia, entre la napa estresada y la pendiente natural de oeste a este hacen que rápidamente el agua reaparezca.

Consultamos a varios productores del Departamento Castellanos sobre la situación actual y muchos sostienen que el principal problema sigue siendo el agua que baja desde la provincia de Córdoba, donde aseguran los trabajos de drenaje no se detienen. Por ejemplo se pudo conocer que algunos arroyos que parten desde el Río Tercero llevan caudal hacia el noreste y cuando precipita de manera intensa el efecto llega hasta San Francisco. De allí la pendiente hace el resto por lo que se explica con facilidad por qué la semana pasada sectores como Bauer y Siguel, Josefina, San Antonio, Castellanos, Vila y hasta Estación Clucellas, mucho más al sur, volvieron a anegarse.

En el medio el descontento de los productores, que aceptan y agradecen los encuentros con los integrantes de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia, con quienes se reunieron el pasado jueves en Vila, pero aseguran que las acciones son insuficientes. Mientras se continúa el análisis de planes generales, las acciones paliativas no logran tranquilizar a nadie. Los productores siguen viendo como su capital y su historia se desvanece.



EL DESCONTENTO

CON LA PROVINCIA



Los vecinos de nuestro departamento sostienen que poco se ha hecho desde el comienzo de este período nefasto. Los reclamos van desde la poca información oficial que se tiene sobre los canales que se hicieron en los últimos años, con proyectos aprobados o no, hasta los inconvenientes técnicos que presentan las máquinas en trabajo, como ocurre en la zona de Galisteo y Ataliva.

Se anuncia un plan para comprar nuevas máquinas, pero aportando el 75% del dinero y solicitando a los Comités de Cuencas que aporten el resto. Los productores manifiestan que esto es inviable ya que los comités tienen demasiados inconvenientes económicos. Incluso se anunció una ayuda desde el gobierno para los sueldos de los últimos meses y finalmente no llegó nada.

Además los vecinos de la zona siguen quejándose por las obras en Córdoba, que, según nos cuentan, continúan ampliando sus desagües hacia Santa Fe.

Por otra parte se espera la evaluación del impacto que tendrá la Variante Rafaela, dentro del proyecto de la Autopista de la Ruta 34, que estaría en 2 semanas. Se teme que perjudique el ya sobrecargado canal Oeste de nuestra ciudad, que recibiría las aguas de la urbe y zona rural aledaña.

Por lo pronto seguimos hablando de las consecuencias de la permanencia prolongada que tuvieron las aguas durante enero y las reapariciones constantes ante las lluvias registradas en Santa Fe o Córdoba. Además de las pérdidas económicas, de la desaparición de los tambos, de la huída de la gente del campo, muchos productores no están pagando, entre otras cosas, los impuestos. Pudimos averiguar que, por ejemplo, en Bauer y Siguel esta situación preocupa ya que los productores no tienen ningún tipo de ingreso.



LA RESPUESTA DE

LA PROVINCIA



Los funcionarios santafesinos, que aceptaron el encuentro con los productores en un par de ocasiones y quedaron en volver a encontrarse dentro de un mes aproximadamente, dieron detalles de las gestiones que están realizando. El Ing. Juan Carlos Bertoni, Secretario de Recursos Hídricos, expresó el jueves pasado que “desde la planificación, pasando por las acciones de emergencia, el trabajo conjunto con Córdoba y los proyectos en desarrollo, todos apuntamos a lo mismo: minimizar los problemas hídricos”.

Nicolás Mijich, director provincial de Comités y Cuencas, afirmó que la provincia lleva invertidos $ 17.700.000 desde diciembre en acciones destinadas a controlar los excesos de las cuencas Calavera-Las Penquitas y Vila-Cululú.

Además afirmaron que se encuentran “analizando algunas posibilidades de paso del agua desde Córdoba hacia Santa Fe, trabajando en conjunto en la regulación y canalización”, en conjunto con funcionarios técnicos del Ministerio de Aguas, Ambiente y Servicios Públicos de la vecina provincia.

Por lo pronto nada de esto calma y consuela a los productores, que siguen expresando a viva voz que no quieren que sectores del Departamento se conviertan en lagunas de retardo de Córdoba. A 3 meses de los momentos más dramáticos debemos seguir hablando de la crisis en tiempo presente. Y las aguas siguen bajando turbias.