Inicia nueva campaña de vacunación antiaftosa

Hoy se inicia una nueva campaña de vacunación antiaftosa, que estará a cargo de la Fundación Castellanos en el Departamento Castellanos. En este caso se vacunará el total de la hacienda vacuna, que además de ser vital para la sanidad de los animales va a reflejar con precisión el momento de la ganadería, sumamente afectado por el cierre de tambos en los últimos tiempos.

Participarán de la misma entre 140 y 150 veterinarios sanitaristas, que son los co-responsables sanitarios de los establecimientos. La intención de los responsables es adelantar lo máximo posible teniendo en cuenta que marzo/abril es habitualmente un período con repetidas lluvias, por lo que podría complicarse la tarea.

El pasado viernes se realizó en nuestra ciudad una charla para veterinarios donde se brindaron detalles de coordinación, que estará a cargo de SENASA. Hoy se repetirá el encuentro en Sunchales con profesionales del norte del departamento y a partir de allí quedará abierta la campaña.

Dialogamos con Juan José Invinkelried, titular de la fundación y vicepresidente de la Sociedad Rural de Rafaela, quien manifestó que “estamos con expectativa, preocupados porque seguramente lo que va arrojar es una caída muy importante de la cantidad de cabezas. Es lo que uno estima por andar todo el día en el campo, recorriendo la zona y conociendo lo que pasó en toda nuestra región. La anterior vacunación, de diciembre y antes de las grandes lluvias que tuvimos, ya marcó algo pero como no era del total de hacienda sino sólo de menores, fue más difícil sacar conclusiones. Esta vacunación va a ser exacta, va a arrojar exactamente la cantidad de cabezas que hay en el Departamento y dividida por rubros, cría, invernada o tambo.”

Además Invinkelried recordó que hace casi un año, en la anterior campaña, también se sufrieron las consecuencias de aquella crisis hídrica, pero “se llegó a vacunar a la totalidad de los animales. En realidad la totalidad de la gran caída de animales, el gran perjuicio y la gran cantidad de ventas se produjo de mayo en adelante. Cuando en abril dejó de llover el problema principal lo tuvimos un mes después cuando no había nada de pasturas. Ahora en la de octubre-noviembre se hizo solamente menores, si bien tenemos una idea que marcaba bien la caída de hacienda, con el agravante de lo que sucedió diciembre-enero ahora vamos a conocer la realidad. Ojalá me equivoque, pero tenemos la presunción que va a ser una pérdida bastante importante de hacienda del departamento”.

Respecto de la situación de la ganadería en general el médico veterinario detalló que “en los últimos 2 años hubo un dato muy importante, que fue el cese de la disminución del stock argentino, que perdió 2 millones de cabezas. Y comenzó una lenta recuperación. Se ve en las zonas de Buenos Aires, en el norte de Santa Fe, uno iba por la Ruta 11 y miraba a los costados, se veía muy poca hacienda y ahora se ven más animales. Hay una recuperación de la ganadería. Específicamente nuestro sector ha sido muy castigado y sobre todo lo que son los tambos. Es nuestra principal actividad pecuaria y es donde se va a notar mucho la merma.”

Finalmente Invinkelried recordó que en los años 2000/01 “teníamos 740.000 cabezas y ahora no vamos a llegar a 500.000 según estimo yo. En 10 o 15 años la caída es mucha, sobre todo en el último período. Ojalá mi intuición sea equivocada y no nos encontremos con una caída de cabezas así”.