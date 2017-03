El Concejo Municipal retoma su actividad

El Concejo Municipal retomará a partir de la mañana de hoy, sus habituales reuniones de comisión, para la preparación de lo que será la primera sesión ordinaria del año. La que aún no tiene fecha confirmada: iba a ser el jueves, a las 19, en día y horario tradicional. Pero el paro lanzado desde la FESTRAM, el pasado viernes, puso un signo de interrogación. Por lo pronto, será una de las primeras cosas para determinar desde las 8 de hoy. Algunas versiones indicaban que sería el miércoles o viernes. Pero todo será definido hoy.

Como material para darle despacho -es decir, lo que quedó en la agenda legislativa del año pasado- no hay mucho. Y el tema que aparece en la agenda, seguramente, llevará varios meses de discusiones para intentar arribar a algún punto de consenso. Se trata del proyecto presentado por la oposición, para crear la Unidad de Control Municipal, que es la síntesis de la idea del FPCyS de un Tribunal de Cuentas y del PRO de una auditoría. El organismo será independiente del Concejo y del Ejecutivo y tendrá facultades para investigarlos. Estaría integrada por tres directores (dos contadores y un abogado), elegidos por los opositores. El mandato sería de 4 años, con posibilidad de ser reelectos.

Lo que sí podrán analizar los concejales es una gran cantidad de respuestas a pedidos realizados durante el 2016, que ingresaron en la última sesión. Entre ellas, se destacan temas como el arbolado público (con los plátanos de calle Alvear) y las gestiones sobre los lavacoches.

Otros dos temas aparecen en la agenda inmediata. Por un lado, se deberá fijar una nueva fecha para la frustrada reunión con el Instituto para el Desarrollo Sustentable, luego de que se entregara el informe sobre los agroquímicos. Se estima que una vez que se concrete, no pasaría mucho tiempo para que llegue al recinto. Habrá que ver si no se esperará a ver qué ocurre en la Legislatura provincial, pese a que hace 5 años que no hay avances concretos en este sentido. El otro de los temas serán los vetos propositivos que realizó el Intendente Luis Castellano sobre dos ordenanzas: se trata de las normas sobre personal jerarquizado del Municipio y mascotas, aprobadas en la última sesión ordinaria del Concejo. Pero, para ello, deberán ingresar oficialmente. ¿Qué podrá pasar? El Concejo puede insistir en la redacción original aunque para ello se necesita los dos tercios del total de concejales, esto es 7, y en un plazo que no supere las cinco sesiones ordinarias posteriores al ingreso.