Vaticinan crecimiento del 4% para este año

BUENOS AIRES, 6 (NA). - La economista Marina Dal Poggetto aclaró que la economía "aún no salió de la recesión" y vaticinó que será "muy difícil que se pueda cumplir" la meta de inflación del 17% para este año proyectada por el Banco Central, por los aumentos de tarifas, combustibles y bienes y servicios.

"Algunos indicadores muestran que el piso de la recesión estuvo en el tercer trimestre, y que ahora estamos mejor, con una proyección del 4 por ciento de crecimiento anualizado", señaló la economista del estudio Bein y Asociados.

Explicó que del primer trimestre de este año "hay pocos datos todavía y lo que hay es un trimestre de recuperación y otro en el que es probable que haya continuado, pero todavía no tenemos datos y técnicamente no se puede decir que la economía salió de la recesión".

Dal Poggetto consideró "muy difícil transitar de una economía que viene de meses en recesión, con caída en el consumo, a una de en la que crezca la inversión y permita el crecimiento".

Opinó que la recuperación del consumo "dependerá de la negociación paritaria, que determinará si la capacidad de compra de la población aumenta con relación a la inflación o no".

Recordó que el año pasado, "con tarifas en alza y un dólar subiendo, las paritarias no fueron suficiente para traccionar el consumo, que tras una mejora a mediados de año, después se deslomó".

Dijo que en un año electoral "la economía no puede contraerse con lo cual necesitas que el consumo traccione, probablemente con el crédito, que está en un nivel muy bajo, aunque es probable que haya algún impulso, pero con eso no alcanza".

"Si el gobierno dice vamos a dar aumentos en función de la inflación, pero no recomposición para atrás de la inflación, estamos en un problema", consideró.

Opinó que la inflación "en Argentina va a estar por encima de las metas", al explicar que con los aumento de precios y tarifas en "en febrero la inflación va a estar en un 2 por ciento o por encima de esa cifra".

"Todavía va a faltar computar el aumento residual para naftas, prepagas, expensas electricidad que el INDEC todavía no lo hizo, con lo cual vamos a tener tres meses de inflación alta", sostuvo Dal Poggetto en declaraciones a "Asteriscos", por AMECO Medios.

Estimó que con los aumentos de precios y las tarifas que faltan "en mayo próximo vamos a estar con una inflación de alrededor del 12 por ciento, con lo cual en los próximos siete meses vamos a tener que tener una inflación menor al uno por ciento, que va a ser muy difícil de lograr".

La economista señaló que con ese panorama "va a ser muy difícil cumplir las metas de inflación del Banco central y yo creo que no se podrán cumplir".

Consideró "muy difícil bajar la inflación tratando de corregir los precios relativos, como ocurrió el año pasado, con una brecha fiscal muy alta" al referirse al nivel del gasto público.