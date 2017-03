El país electoral vs. el país real

¿Repercutirá el alboroto sindical partidario bonaerense en Santa Fe? Solo cuando la CGT llame a una huelga general. Por ahora, las solidaridades con Buenos Aires (y por la ausencia de paritaria nacional) son de los sectores que representan a la docencia, toda vez que el Gobernador Miguel Lifschitz (que alguna vez pensó en ofrecer una cifra superior a la propuesta) unificó criterios con sus pares en el 19,5%.

UPCN y ATE difícilmente lleguen a una situación extrema de conflicto, aunque sus líderes coincidieron en que la cifra ofertada es baja con relación a las expectativas inflacionarias para este año: "nadie cree que la inflación estará por debajo del 20 %", coincidieron a dúo Jorge Molina y Jorge Hoffmann. Pero no sacarán los pies del plato.

La FESTRAM del híper kirchnerista Claudio Leoni va por otros andariveles. Política e ideológicamente Leoni está más cerca del sindicalista docente Bonaerense Baradel que de Molina y Hoffmann.

¿Qué hará Miguel Lifschitz ante este incierto panorama teñido de electoralismo bonaerense, que se expande como una mancha de aceite hacia todo el país por efecto de la colonización mediática?. Esperará a que la Gobernadora María Eugenia Vidal haga una contraoferta, y de allí mejorarla (estaría acordado con Schiaretti), con lo cual el porcentaje final no quedaría muy lejos de la intención original del Gobernador.



EL PAIS ELECTORAL

"El peronismo bonaerense está buscando una figura que no esté contaminada con la corrupción, y aunque parezca un dislate, no faltan quienes piensan que ese catalizador social podría ser el ex- Gobernador de Tucumán Ramón "Palito" Ortega", arriesgó a confiarnos un dirigente político de Buenos Aires.

Una encuesta realizada durante el mes de Febrero en todo el país por Gustavo Córdoba y Asociados sorprendió - o no, considerando que esta semana un trabajo de Julio Aurelio arrojó el mismo resultado - con el dato de la corrupción como principal preocupación de los argentinos; luego pegadita, la inseguridad, y un poco más abajo la inflación y la pobreza. No están muy desviados quienes piensan que el sino de las candidaturas de este año deberá contener un claro sesgo moral. El Papa Francisco en sus recurrentes bajadas de línea política desde el trono de Pedro así lo hace saber.

De todos modos no hay que llamarse a confusión: una cosa es la "madre de las batallas" Buenos Aires, donde todo el mundo tiene la cara pintada para salir a combatir cuerpo a cuerpo, y otra muy distinta Santa Fe donde un protagonista de la vida peronista (el senador Armando Traferri) imagina una virtual alianza con el socialismo.

Por lo pronto, el veterano dirigente porteño Alberto Asseff, líder de UNIR (socio fundador del Frente Renovador nacional) está sentando bases en la Provincia de Santa Fe para, llegado el caso, ir a las PASO para diputados nacionales con candidato propio, y una de las aspirantes podría llegar a ser la ahora periodista Amalia Granata, rosarina de cuna. El pasado viernes Asseff dejó constituida la Junta Promotora en el Departamento La Capital con un plenario provincial.

El dato es que sectores del peronismo "espantados" por la decisión de Agustín Rossi de jugar su candidatura orgánicamente en el PJ, comenzaron a explorar la idea de utilizar como plataforma de una alianza al estilo Unión por Santa Fe la estructura que está delineando Asseff en la Provincia. Pero tampoco estos peronistas desdeñan jugar con Alejandro Grandinetti (hoy sin Partido propio para competir).

Quedará por saber cuáles serán los movimientos del massismo santafesino de Oscar "Cachi" Martínez (que tiene Partido propio: Cien por Ciento Santafesino) y el Diputado nacional Alejandro Grandinetti (cuyo mandato finaliza en el 2019), que aspira a ocupar una de las nueve bancas por Santa Fe que se pondrán en juego el octubre en la Cámara de Diputados de la Nación con al empresario rosarino Eduardo Romagnoli.

Agustín Rossi, mientras camina la Provincia para volver al Congreso de la mano del FPV "por adentro del PJ" (lo cual, como venimos diciendo, ocasiona dolores de cabeza en el Partido) acompaña a su hija Delfina (de polémico paso en el directorio del Banco de la Nación) co-conduciendo un programa de Radio en Buenos Aires: Los Rossi, por Radio Zónica los días martes.

Los Partidos que componen el Frente Social y Popular (PCR, PSA, MST, Patria Grande, Unidad Popular, Emancipación Sur, CAUSA) le propusieron al actual diputado provincial Carlos del Frade encabezar lista de Diputados nacionales del sector. De esta manera, se extingue la posibilidad de una alianza Del Frade - Rubén Giustiniani para el mismo cometido: llegar al Congreso de la Nación.

Precisamente Rubén Giustiniani (que también aspira a volver al Congreso este año) está juntando afiliaciones en Rosario para armar un Partido propio a los fines de competir con candidatos para el Concejo Municipal.

El peronismo santafesino es el reino de la confusión donde nadie sabe quién encabezará la lista de candidatos a Diputados nacionales, pero todos se proponen; desde concejales santafesinos (Martínez Kerz, Aeberhardt) pasando por el ex diputados provincial Pablo Dibert, hasta la actual diputada Claudia Giaccone, quien precisamente se reunió con los ediles peronistas santafesinos para buscar una síntesis de unidad, que en función de la amplitud del peronismo en su vastedad territorial, no pocos avizoran podría converger en la figura del actual presidente del Partido Ricardo Olivera.

El lord mayor santafesino José Corral se ocupó de hacer notar que el radicalismo argentino ocupará una vicepresidencia de la Internacional Socialista; "esto es un reconocimiento de nuestros Partidos hermanos del mundo", reflexionó el titular del radicalismo nacional.

Corral seguramente placerá ante quienes, dentro de su propio Partido (y del lado del socialismo) lo combaten acérrimamente por la alianza "de derecha" con el PRO de Mauricio Macri; "más allá o más acá los radicales somos socialdemócratas", definió.

El radicalismo santafesino llevará a cabo su Convención Provincial probablemente el miércoles 29 de marzo para, según los correligionarios alistado en Cambiemos, "ratificar anticipadamente lo que la Convención nacional definirá semanas más tarde en La Plata: la alianza nacional Cambiemos.

Para evitar dolorosas colisiones, es muy probable que la Convención santafesina resuelva de manera salomónica estrategias que los cobije a todos, esto es, resolver la vigencia del FPCyS para las candidaturas locales (concejalías, Comisiones Comunales, las 12 intendencias) y libertad de acción para los alineamientos nacionales. Nadie advierte ánimos de ruptura partidaria.

Finalmente Miguel Del Sel cumplirá su promesa: nada de política hasta el 2019. Este jueves 9 junto a la emisora cordobesa Cadena 3 anunciarán oficialmente en el teatro Opera de Buenos Aires el regreso del trío Midachi a partir del 1 de junio.

Mientras tanto, la sociedad (que en agosto y octubre tendrá que votar por alguna de las propuestas que estamos mencionando) quiere saber de dónde sacó el Ministro de Hacienda de la Nación Nicolás Dujovne el dato de que "la recesión en Argentina ha terminado".