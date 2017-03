Es posible que Máximo y Florencia vayan presos

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El diputado de La Cámpora Andrés "Cuervo" Larroque alertó ayer que es "absolutamente posible" que Máximo y Florencia terminen presos" a raíz de la causa Los Sauces, por la que fueron citados a declarar hoy ante el juez Claudio Bonadio en los tribunales de Comodoro Py.

"Es absolutamente posible que terminen presos, desde ya. Creo que esta semana hubo una avanzada muy grande en ese sentido. No descartamos ningún tipo de provocación", afirmó el dirigente kirchnerista en diálogo con Radio 10.

En este marco, informó que La Cámpora, junto al resto de la militancia kirchnerista dispuso movilizar este lunes a los tribunales de Retiro para acompañar a los hijos de la expresidenta, quien también está implicada en la causa por posible lavado de dinero.

"Definimos movilizar para estar el 6 con Florencia y Máximo. Después vamos a acompañar la movilización de los docentes y el 7 vamos a concentrarnos en acompañar la movilización de los trabajadores, en línea con lo que nos pidió Cristina", manifestó.

Para Larroque, ni Máximo ni Florencia ni Cristina "tendrían que estar mañana o pasado en Comodoro Py", y analizó que las citaciones judiciales de los Kirchner tienen como objetivo desviar la atención respecto de la "discusión de modelos de país".

"Esa discusión y debate se tiene que dirimir en el marco de la política y la discusión de modelos de país. Hace un año que el Gobierno no tiene un modelo que ofrecer a la sociedad y tiene que recurrir a este tipo de estrategias porque Cristina se sigue manteniendo, su intención de voto sube y la de Macri no encuentra piso", analizó.

En tanto, Larroque puso en duda que exista una decisión confirmada del exministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo para presentarse en una interna contra el sector del PJ más afín al kirchnerismo, y atribuyó la versión, publicada este domingo en el diario Clarín, a una "urgencia" de "sectores del poder económico" y mediático por "construir escenarios" para correr a Cristina del centro de la escena política.

"Siempre actúan no por casualidad sino que articulan con el Partido Judicial para construir escenarios que buscan dividir y que sostienen que Cristina es parte del pasado", advirtió Larroque.

Sobre el formato electoral que debe asumir el peronismo para la contienda electoral, Larroque no descartó la unidad con el randazzismo y aseguró que la obligación es "presentar una propuesta política clara que canalice todas las demandas de la sociedad".

"Tenemos un antecedente de 12 años de Gobierno. Con eso solo no alcanza porque el contexto cambió y necesitamos integrar una mirada actualizada", reflexionó.

Consultado sobre si existe posibilidad de sutura entre el kirchnerismo y los sectores del PJ que impulsan a Randazzo, Larroque recordó que fue desde el espacio cristinista que en su momento "surgió la propuesta de promocionarlo" a ministro de Interior y Transporte".

También remarcó que en el marco de la campaña presidencial del año pasado, Cristina Kirchner le ofreció a Randazzo compartir fórmula con Axel Kicillof para competir en la interna contra Daniel Scioli y Carlos Zannini, por lo que desmintió que haya habido un intento del cristinismo por marginarlo de la disputa electoral.

En otro orden, el secretario general de La Cámpora valoró la marcha que prepara la CGT para el próximo martes, al definirla como una "movilización empujada por las bases" y coincidió con el pedido formulado por el triunvirato para que el Gobierno rectifique su política económica.

"Es necesario que el Gobierno redireccione su política económica, pero no sé si es posible por la matriz ideológica de este Gobierno. Este gobierno carece de sensibilidad y termómetro por la extracción de los funcionarios que lo componen. Es un Gobierno compuesto por CEOs cuyo objetivo es maximizar los negocios particulares", disparó.