Eximir de prisión a la hija es una "sobreactuación"

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, opinó que el pedido formulado por la expresidenta Cristina Kirchner para que su hija Florencia sea eximida de prisión por la causa Los Sauces, solicitud que fue concedida por el juez Claudio Bonadio, es "una sobreactuación en el marco de un proceso judicial".

Para el funcionario macrista, el pedido difundido por la exmandataria en las redes sociales, advirtiendo que Bonadio pretendía privar de su libertad a Florencia Kirchner luego de su declaración indagatoria de este lunes, parecía una "sobreactuación en el marco de un proceso judicial que está llevando adelante un juez"", dado que las detenciones en esa instancia "son casos excepcionales".

Garavano consideró que hasta ahora "los jueces han actuando con prudencia", y que las detenciones en el sistema penal argentino "son casos excepcionales", por lo cual señaló: "No parece que esto fuera la situación, más que un tema más político".

A su vez, minimizó la posibilidad de que la propia Cristina Kirchner quede detenida a raíz de la causa Los Sauces, que investiga posibles operaciones de lavado de dinero a través del pago de alquileres de hoteles que son propiedad de la exjefa de Estado.

"A mí, como persona que ha trabajado en la Justicia Federal, no me parece que por el momento estén dadas las condiciones para una detención", manifestó, por lo que concluyó que las denuncias mediáticas de la expresidenta se encuadran en una "estrategia" de la defensa "de llevar todo esto a un plano político" donde "se deja de lado el delito que está investigando el juez".

"Lo que implica es sacar del plano a los hechos que la Justicia quiere verificar o descartar, y ponerlo en un plano más político, de confrontación", lamentó en diálogo con Radio 10.

En este sentido, el funcionario pidió "dejar que la Justicia actúe y no entrar en esta lógica de confrontación".

"El kirchnerismo, como parte de la misma estrategia, promueve denuncias contra funcionarios del gobierno de modo habitual por cualquier cuestión, y nuestros funcionarios lo que hacen es presentarse ante los jueces y brindar explicaciones, brindar información para tratar de aclarar las cuestiones", contrastó.

Consultado acerca del juicio político que el Gobierno impulsa contra la procuradora Alejandra Gils Carbó, Garavano consideró que su remoción "es un tema que está en la comisión de Juicio Político del Congreso de la Nación, que tendrán que evaluarlo".

Denunció que durante el último tramo de la administración kirchnerista "hubo un avance muy fuerte" con la designación de fiscales, "incluso algunos que eran funcionarios en el Gobierno anterior", en "cargos estratégicos" por parte de la Procuración, y atribuyó "intencionalidad" política en esas maniobras.

Garavano señaló que muchos de esos fiscales, a su criterio beneficiados por Gils Carbó, son los que ahora están detrás de las imputaciones al presidente Mauricio Macri.

"En las imputaciones al Presidente hay de todo: fiscales que juegan en eso más a la política y otros que hacen su trabajo razonablemente. Eso lo tiene que evaluar los jueces y la propia estructura del Ministerio Público, que hoy está cuestionada", afirmó.

Consultado sobre el proyecto de baja de imputabilidad de menores, que el Gobierno pretende llevar a 16 años, destacó que "hay fuertes consensos en la necesidad de cambiar la ley y el régimen de responsabilidad penal juvenil, que excede la cuestión de la edad.

"Hay fuertes consensos en la necesidad de cambiar la ley y el punto más conflictivo, donde una gran parte de expertos se opone, es en la baja de la edad de imputabilidad", admitió.

Por otra parte, al ser consultado sobre la situación procesal de Milagro Sala, quien la semana pasado intentó herirse con una tijera tras sufrir una crisis nerviosa, Garavano insistió en que "es un tema de la Justicia de Jujuy que ha pasado a la Justicia nacional", y que ahora es en ese ámbito donde se "tiene que dirimir esta controversia".

Sin embargo, admitió que lamenta que Sala ya acumule una año de prisión preventiva.

"Ya lleva un año en prisión preventiva pero lamentablemente en nuestro país las prisiones preventivas superan el año", dijo, si bien negó que la líder de la Tupac Amaru pueda ser considerada una "presa política", como sostiene buena parte del arco opositor.