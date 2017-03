Manu, otra vez en play offs Deportes 06/03/2017 Redacción Leer mas ...

Los San Antonio Spurs se habían clasificado a playoffs en las primeras 19 temporadas completas de Gregg Popovich al frente del equipo y la 2016/17 no será la excepción. Con la victoria de este sábado ante Minnesota, los texanos del argentino Emanuel Ginobili ya tienen asegurado su lugar en la postemporada, al igual que los Golden State Warriors.

El bahiense alcanzó la etapa caliente de la NBA en cada una de sus 15 temporadas con San Antonio. Jugó 197 partidos de playoffs.

De esta manera, los Spurs dejan atrás la marca de 19 años consecutivos de los Celtics (1951 a 1969) y empataron al Jazz con 20 (1984 a 2003). Los únicos que aparecen por arriba son los Blazers (21 de 1983 a 2003) y los Nationals/76ers (22 de 1950 a 1971).

La diferencia, es que de los cuatro equipos con al menos 20 campañas seguidas en playoffs, solo los Spurs y 76ers/Nationals consiguieron al menos un título (cinco en el caso de San Antonio). Ni Portland ni Utah fueron campeones durante sus periodos de mayor éxito, perdiendo ambos finales contra los Bulls de Jordan. Por otro lado, actualmente los de Popovich tienen su segundo porcentaje de victorias más altos (79%), solo superado por el 82% (67 triunfos y 15 derrotas) de la 2015/16.



NO ALCANZO CON CAMPAZZO

El argentino Facundo Campazzo, con 20 puntos, tuvo un gran partido ayer con el Murcia pero no pudo evitar la derrota de su equipo como visitante ante el Barcelona, por 73 a 70, en una nueva fecha de la Liga ACB de España.