Se pone en marcha el torneo Amistoso Deportes 06/03/2017 Redacción BASQUETBOL

Ampliar FOTO ARCHIVO ESCOLTA./ Néstor Bruneri volvió a Independiente.

Desde este lunes se desarrollará el torneo amistoso de basquet, organizado por los clubes de nuestra ciudad, previo al comienzo de la temporada oficial de la Asociación Rafaelina de Básquetbol. Estará tomando parte en esta oportunidad, a diferencias de años anteriores, Unión de Sunchales en reemplazo de 9 de Julio.

En un grupo estarán Atlético, Unión y Quilmes, mientras que el restante estará integrado por Independiente, Ben Hur y Peñarol.

La apertura será esta noche en el gimnasio "Lucio Casarín", de Atlético, donde desde las 20:30 jugarán Independiente vs. Ben Hur. Cabe mencionar que el CAI sumó este año el regreso del escolta Néstor Bruneri y el pivot Francisco Balangero. BH incorporó a Ian Fernández, Lucas Carranza y Pablo Senn. Luego, en el segundo turno desde las 22:15, jugarán Atlético vs. Unión.

Mañana martes la actividad se trasladará al gimnasio Elías David de Argentino Quilmes. A las 20:30 Peñarol enfrentará al perdedor del primer partido del lunes. A las 22:15 Argentino Quilmes jugará ante el perdedor del segundo partido.

La semana que viene la actividad seguirá así: Lunes 13: en cancha a designar, Peñarol vs. ganador primer partido y Quilmes vs. ganador segundo partido.

Martes 14: en el Coliseo del Sur, final.



LIGA PROVINCIAL

Atalaya y El Tala en la zona A; y Sportivo Suardi y Temperley en la B; se sumaron a los clasificados para playoffs en la Copa Santa Fe, Liga Provincial de basquet, al jugarse parte de la 12ª fecha. Cabe recordar que ya estaban adentro Atlético San Jorge (A), Firmat, Atlético Sastre (B), Santa Paula y Sport (C).

Las posiciones en la Zona A quedaron con Atlético San Jorge 23; Atalaya y El Tala de Rosario 20; Gimnasia de Santa Fe y Colón de San Justo 18; Atlético de Rafaela 17, ADEO 15 de Cañada de Gómez y San Lorenzo de Tostado 13.

El venidero viernes se disputará la penúltima jornada con esta programación: San Jorge vs. ADEO; El Tala vs. Colón SJ; San Lorenzo vs. Atlético Rafaela y Atalaya vs. Gimnasia.

En la Zona C recordemos que 9 de Julio aún no pudo ganar y marcha en el último puesto con 12 puntos. En la próxima fecha jugarán 9 de Julio vs. Sportsmen de Rosario; CECI de Gálvez vs. Unión SG; Rivadavia de Santa Fe vs. Racing de San Cristóbal y Sport Club Cañadense vs. Santa Paula de Gálvez.