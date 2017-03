Saldivia retuvo el título Deportes 06/03/2017 Redacción Leer mas ...

El campeón argentino superwelter, el chubutense Héctor El Tigre Saldivia, se impuso este sábado al monarca latino superwelter de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y plata del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el porteño Guido Chico Pitto, en el combate estelar de la velada que se desarrolló en el Club Social y Cultural El Cruce de Los Polvorines. Fue la primera defensa de la corona para Saldivia, quien necesitó ir a las tarjetas y se quedó con la victoria en fallo dividido: dos jueces lo vieron ganar por 98-93.5 y 97.5-95, mientras que el otro vio imponerse a Pitto por 96.5-95.5. El Tigre Saldivia, ex campeón argentino, latino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y fedelatin de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de los welter, división en la que accediera a dos eliminatorias mundialistas fallidas, además de ex monarca latino superwelter CMB y mediano FIB, quedó con un registro de 46-4, 35 Kos. Por su parte, Pitto, Nº 2 del ranking argentino superwelter, ex monarca internacional superwelter AMB, con la derrota ostenta una marca de 23-4-1, 8 Kos.



NO LEVANTAN VUELO

El equipo argentino de boxeo, Los Cóndores, perdió este viernes 3-2 ante Los Caciques de Venezuela, en un encuentro por la tercera fecha de la séptima edición de la Liga WSB AIBA, Zona Americana, que se llevó a cabo en la ciudad de Vargas, cercana a Caracas. Los únicos púgiles argentinos vencedores de la jornada fueron los ex olímpicos de Río 2016 Yamil Peralta (91 kilos) y Leandro Blanc (46/49)-. Peralta venció ampliamente 3-0 por puntos en decisión unánime a Alfonso Flores: dos jueces marcaron 50-43 y el restante dio 49-44. El árbitro italiano Alessandro Renzi le descontó dos puntos al venezolano por reiteradas faltas. En tanto, Blanc superó 2-1 en fallo mayoritario, a Angelino Córdoba: dos jueces fallaron 48-47 y 49-46 para el entrerriano y el restante dio 49-46 para el local. En 56 kilos, Elías González fue derrotado por RSC 1 (nocaut técnico en el primer round) por José Díaz Azocar. A su vez, en 64 kilos, Ronan Sánchez perdió 3-0 en fallo unánime (50-44; 49-46 y 50-45) ante Luis Arcón Díaz. Por su parte, en 75 kilos, Leandro Almirón fue superado 3-0 -unánime- por Endry Saavedra Pinto. Los tres jueces puntuaron 50-45 para el venezolano. Los Cóndores obtuvieron un punto dado que ganaron dos peleas ante los venezolanos. La tabla la lideran Los Domadores de Cuba y Los Heroicos de Colombia con seis unidades y un partido menos ambos equipos, luego se ubican Los Caciques de Venezuela (3) y Los Cóndores (1). En la próxima fecha (cuarta), Los Cóndores visitarán a Los Heroicos de Colombia el viernes 17 de marzo.



UNIFICO THURMAN

El campeón de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el estadounidense Keith Thurman, superó por decisión dividida al hispano de origen puertorriqueño Danny García, a quien le arrebató la corona avalada por el Consejo Mundial (CMB) y le quitó también el invicto. La pelea programada a 12 asaltos, que se celebró en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, dejó unas cartulinas de los jueces con puntuaciones de 116-112, 115-113 favorables a Thurman y otra de 115-113 que benefició a García. Con este resultado, Thurman dejó su marca en 28-0 con 22 nocauts, y García en 33-1, con 19 fueras de combate, tras haber tenido la primera derrota desde que llegó al mundo del boxeo profesional.