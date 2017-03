Recordando a Juan Gálvez Deportes 06/03/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO ARCHIVO JUAN GALVEZ. El máximo campeón y ganador del TC con 9 títulos y 56 victorias.

Permanecer en la memoria y corazón de millones durante más de medio siglo es solo para los elegidos. Aquellos que por sus hitos marcaron la historia para siempre. En el automovilismo argentino uno de ellos es Juan Gálvez, máximo campeón y ganador del Turismo Carretera. Este domingo se cumplieron 54 años de su trágico accidente en Olavarría.

Juan vino al mundo un 14 de febrero de 1916, tres años menor que su hermano Oscar (17/08/1913). En su adolescencia ambos no podían dejar de pensar en comprar un auto propio. En 1934 compraron un viejo Ford T, que guardaban en el galpón de un amigo, a escondidas de su padre que no apoyaba la pasión por los autos. Pero al poco tiempo los hermanos Gálvez montaron un taller en Caballito (a donde se mudaron con su familia desde Parque Patricios) donde prepararon una cupé Ford 35, para correrla en la carrera que unía las ciudades de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Santa Fe.

Comenzó siendo acompañante del Aguilucho en los primeros años del TC. Fue el 14 de diciembre de 1941 cuando gestó su propio camino y debutó como piloto a bordo de una cupé Ford en las 1000 Millas del Automóvil Club de Avellaneda siendo escolta del ganador, Juan Manuel Fangio (Chevrolet). Más allá de comenzar a hacer su propio camino, Juan y Oscar siguieron trabajando juntos en su taller siendo pioneros de una etapa casi extinguida en la historia del TC que son los pilotos-preparadores.

Su primera victoria llegó el 22 de febrero de 1949, en la I Vuelta de Santa Fe. En esa temporada logró el primero de sus nueve títulos, todos con Ford. Luego repitió en 1950, 1951, 1952, 1955, 1956, 1957, 1958 y 1960. Con Oscar (campeón en 1947/48/53/54/61) apabullaron en la década del cincuenta. Rodolfo de Álzaga (Ford) tuvo la osadía de interrumpir su hegemonía en 1959. El último triunfo fue en la IV Vuelta de Laboulaye, el 17 de junio de 1962, casi nueve meses antes de perder la vida. La noche del sábado 2 de marzo de 1963 llovió bastante y hasta se llegó a plantear suspender la 10ª Vuelta de Olavarría, que era la 289 carrera del historial y la primera de aquella temporada. Pero se decidió llevarla a cabo…

Juan quería recuperar lo que era suyo y empezar a capitalizar el décimo título. El año anterior los hermanos Emiliozzi, con Dante al volante, habían logrado el primero de sus cuatro campeonatos al hilo. Justamente, en la tierra de los Gringos, el porteño buscaba doblegarlos.

En competencia Juan venía puntero, pero en una S en el Camino de los Chilenos su Ford Nº 5 entró fuerte, patinó por el barro, Juan pierde el control y empieza a volcar. Gálvez y su acompañante, Raúl Cottet, salieron despedidos. No usaban cinturón de seguridad ya que el piloto de Caballito tenía miedo a morir quemado dentro de un auto de carrera. Fue mortal el golpe contra el suelo para Juan: fractura de cuello y otras heridas importantes. Cottet tuvo mejor suerte y sobrevivió, sin mayores problemas físicos. Incluso después se hizo piloto.

Según explicaron Roberto Carozzo y Adolfo Imas en El Gráfico Nº 2481 del 25 de abril de 1967, Cottet luego reveló que un problema en la caja de velocidades le impedía a Gálvez bajar a segunda velocidad, por lo que encaró la curva en tercera, sin la debida tracción por el barro. Esto explicó el derrape incontrolado y fatal. Juan tenía 47 años cuando falleció. Es el más campeón de la popular categoría, seguido de Guillermo Ortelli con siete coronas y Juan María Traverso, con seis coronas. El de Olavarría fue el único accidente de su carrera. En 13 años de automovilismo participó de 153 carreras, venciendo en 56 oportunidades, casi un triunfo cada tres competencias: 36,60% de efectividad. Fue segundo en 27 (17,64%) y tercero en 7 (4,5%), mientras que abandonó en 40 (26,14%). Nadie ganó tantas carreras como él. Detrás se ubica otro emblema teceísta, Roberto José Mouras, con 50 éxitos.

Hoy el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires lleva su nombre junto al de Oscar. Merecido homenaje para ambos siendo exponentes porteños, pero también por el reconocimiento tratándose del Coliseo del deporte motor nacional. Sin dudas son dos de los diez pilotos más grandes en la historia del automovilismo argentino. Pasaron 54 años del trágico accidente de Juan Gálvez, el piloto más laureado del Turismo Carretera. Un ícono del automovilismo, el deporte nacional y hasta una figura emblemática popular de la Argentina ya que sus méritos superan la disciplina que desarrollaba y eso se vio reflejado en el fenómeno popular que generaron él y su hermano. Se quedó con toda la gloria en la popular categoría y fue más que merecida. (Fuente: Revista Corsa).