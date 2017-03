AIRE LIBRE Suplemento Aire Libre 06/03/2017 Redacción Leer mas ...

Inteligencia canina



ESPILONDO. El autor del relato con su perra Chiqui.



Por Héctor Espilondo



“Los animales no razonan ni son inteligentes”. Esta aseveración generalmente aceptada tiene, sin embargo, algunas objeciones con ejemplos tan contundentes que hacen dudar a mucha gente sobre la certeza de la misma. Yo dejo a consideración del amigo lector un hecho acontecido varios años atrás para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Una tarde estaba cazando perdices en un campo cercano a Ataliva acompañado por “Chiqui” mi perra de caza, una cruza de Bretón con Pointer que era un verdadero rastrillo en la cacería. Tenía todas las condiciones para la caza sin llegar por supuesto a las del perro de mi amigo Pichi que no sólo apuntaba y traía sino que también desplumaba. (Esto decían jocosamente los muchachos de la barra refiriéndose al hecho que entregaba las perdices tan mordisqueadas que nos les quedaba casi ni una pluma). Yo parto siempre de la base que el perro de caza vive dentro de la casa del cazador y su familia por lo que debe estar educado para la convivencia en su calidad de mascota familiar.

Esta cruza de razas entrelazaba dos condiciones esenciales; por su lado Bretón era un perro pacífico, manso, delicado y obediente en la convivencia hogareña pero se transformaba cuando llegaba al campo. La otra parte de su genética – la del Pointer, para mí la mejor raza de perros perdiceros – comenzaba a actuar y aquel animal tranquilo y pacífico se transformaba en un cazador incansable. Seguía el rastro de las perdices a pocos metros de distancia. Luego, una vez derribada, no recuerdo que haya perdido alguna entregándola en la mano con una delicadeza extrema.

Aquella tarde soplaba un viento sur bastante fuerte cuando le disparo a una perdiz como a unos treinta metros impactando al ave con alguna munición en la cabeza. El amigo cazador lo debe haber visto varias veces: el ave en estas circunstancias es como si perdiera el rumbo y comienza a volar hacia arriba, alejándose empujada por el viento hacia una zona arbolada como a trescientos metros. A todo esto Chiqui la seguía con la vista. Comencé a llamarla dando por perdida la presa pero escuché que ladraba a lo lejos como llamándome. Al rato y cuando ya me estaba preocupando su desobediencia apareció ladrando y jadeando como si quisiera hacerme entender que debía seguirla. Me mordisqueaba suavemente los pantalones con señales inequívocas en dirección a un árbol lejano. Al llegar la perra señalaba hacia arriba parándose en las patas traseras y ladrando desesperadamente ¿Qué había pasado? La perdiz herida había volado hasta que sus fuerzas la abandonaron y en su caída quedó enganchada entre las ramas del árbol adonde el perro no podía llegar. Tuve que subirme al árbol e invirtiendo los roles le entregué la pieza a Chiqui que me recompensó con cariñosas lamidas en la mano ¿Qué mecanismo actuó en el cerebro del perro para poder discernir cómo pedir ayuda? ¿Por qué tomó la decisión de ir a buscarme para que la ayude? ¿Cómo se orientó para encontrar el árbol sin contar con su herramienta fundamental: el olfato? Sin dudas el animal actuó en esa oportunidad como lo hubiera hecho cualquier ser humano.



El ciervo colorado



El ciervo colorado (Cervus elaphus) es un mamífero, rumiante, perteneciente a la familia Cervidae, orden artiodáctilos, originario del continente europeo. Fue introducido en nuestro país en el año 1905, por Don Pedro Luro, en un cercado de ochocientas hectáreas en el establecimiento "San Huberto", hoy "Parque Luro", en la provincia de La Pampa, juntamente con el jabalí europeo y los faisanes. El objetivo era armar un coto de caza para él, sus amigos y los ocasionales visitantes europeos. Esta era su segunda experiencia después del fracaso de 1901 en una isla del delta, arrasada por las aguas de una gran creciente. Los ejemplares introducidos eran de muy buena calidad y provenían de la zona de los Cárpatos. Posteriormente, entre los años 1917 y 1922 fueron llevados desde allí algunos ejemplares a la estancia Collun có de Neuquén. El estallido de la guerra con sus repercusiones económicas, provocó la paulatina decadencia de San Huberto, el cual finalmente pasó a manos del Banco Hipotecario Nacional. El descuido de los cercos permitió que los animales se dispersaran, mostrando el ciervo colorado una gran adaptabilidad en la zona del caldenal. Hoy se encuentra disperso por miles en estado salvaje casi por toda la provincia de La Pampa, gran parte de San Luis, Neuquén y Río Negro además de muchas estancias particulares, en situación de semi-cautiverio, en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y otras provincias.





Caza: se acerca la brama



Con la llegada del mes de marzo, a veces unos días antes, comienza la “brama” del ciervo colorado (Cervus Elaphus) en los montes pampeanos, o en la falda de la cordillera andina. Pese a ello, no existe una fecha fija para el comienzo de la brama. La abundancia de alimentación, el clima y la cantidad de horas de luz sobre todo inciden en cuanto al comienzo de la brama. Generalmente las primeras semanas de marzo comienza, pero a veces si hace demasiado calor, se retrasa algunas semanas. La brama propiamente dicho es un mugido ronco que emite el ciervo macho durante el período de celo una vez al año. Para ser un poco más claro, a fines del verano, comienzo del otoño, los ciervos entran en celo. El Ciervo Colorado voltea sus astas todos los años en septiembre/octubre. Aquí comienza una carrera contra el tiempo, ya que las hormonas del animal empiezan a trabajar en la creación de una nueva cornamenta. El tamaño de las mismas generalmente es todos los años más grande y con más puntas (Esto cuando es joven y está en su plenitud). Luego cuando envejece la cornamenta entra en regresión, se engrosa y pierde puntas. Cada año la cornamenta crece blanda y con una velocidad espectacular, ya que en menos de tres meses alcanza su tamaño final. Aún blandas y con una capa de una felpa que la recubre llamada velvet en la base donde se unen al cráneo están comunicadas por vasos sanguíneos que le dan vida. En el momento en que está terminada, estos vasos se cierran y dicha cuerna empieza a osificarse y endurecerse. A mediados de febrero el ciervo está con su cornamenta totalmente terminada pero con felpa. Este velvet tiene una carga hormonal inmensa, al limpiarse las astas contra las plantas el animal deja marcado su territorio, aquí el ciervo va a armar su bramadero o territorio de apareamiento. Los primeros días de marzo ya concluyó su cuerna y está listo para la brama que se da exactamente cuando los días se empiezan a acortar. Las hembras tienen en sus ojos unas partículas que detectan estos cambios lumínicos y entran en celo, el macho olfatea las hormonas que liberan las hembras y comienza la época de reproducción o celo. Los machos pelean entre sí haciendo chocar sus cuernas -y a veces provocándose heridas muy graves – para llevar las hembras a su harén. Así, en un proceso de selección natural los machos más fuertes son los que procrean. Luego de este período los machos vuelven a vagar solos por el monte, la cornamenta va perdiendo solidez en su unión debido a la falta de irrigación sanguínea y se les cae para empezar un nuevo ciclo. Cada ciervo brama de una manera muy particular y se diferencian unos de otros. Para muchos cuanto más ronco y largo es el bramido más viejo es el ciervo, pero a decir verdad esta regla no siempre es de oro, muchas veces en el monte pampeano está bramando un ronco y cuando llegamos a él es un ejemplar joven.