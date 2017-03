Si vuelve, el fútbol arrancaría el jueves Deportes 06/03/2017 Redacción Vélez pidió adelantar su partido ante Estudiantes por el partido de rugby de Los Jaguares (el sábado) y el 'Pincha' ya aceptó.

Ampliar FOTO ARCHIVO EN LINIERS. / Vélez recibirá a Estudiantes, si regresa el fútbol, el próximo jueves.

Si el torneo de Primera División del fútbol argentino se reanuda el próximo fin de semana, la fecha comenzará el jueves. Sí, el jueves y no el viernes como estaba estipulado cuando la AFA dio a conocer la programación de partidos.

Es que, el sábado en cancha de Vélez jugarán Los Jaguares, por lo que el "Fortín" no tendrá disponible su cancha para dicho día, donde debería enfrentar a Estudiantes.

Es por esto que el club de Liniers pidió adelantar el partido para el jueves a las 21. Y su rival, Estudiantes, aceptó. Claro, es que al martes siguiente debuta en la Copa Libertadores y 48 horas más de descanso serían importantes.

Es más, Vélez ya publicó en su cuenta oficial de twitter que el partido se jugará este jueves, a las 21.

Por su parte, Atlético de Rafaela estaría visitando a Aldosivi el próximo lunes, aún sin horario definido.

Todos los partidos de la fecha 15: Rosario Central vs Godoy Cruz, San Lorenzo vs Belgrano, Temperley vs Tigre, Racing vs Lanús, Vélez vs Estudiantes, Atlético Tucumán vs Sarmiento, Defensa y Justicia vs Newell's, River vs Unión, Banfield vs Boca, Gimnasia vs Quilmes, Colón vs Olimpo, Aldosivi vs Atlético de Rafaela, Patronato vs Arsenal, San Martín (SJ) vs Huracán.