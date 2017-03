Juventus rescató un punto Deportes 06/03/2017 Redacción FUTBOL INTERNACIONAL

Ampliar FOTO NA VOLVIO A CONVERTIR. El Kun Aguero anotó para el City.

La Juventus de Turín desperdició este domingo la oportunidad de encarrilar su camino hacia el Scudetto tras empatar en campo del Udinese (14º), después de que la Roma (2º) perdiera el sábado en su campo ante el Nápoles (3º con 57) por 2 a 1, en la 27ª jornada de la Serie A. Pese al primer empate de la temporada, los pupilos de Massimiliano Allegri agrandaron su ventaja hasta los ocho puntos (67) con el equipo de la capital italiana (59). Pero sería el Udinese el que se adelantase en el marcador cuando el atacante colombiano Duván Zapata marcó en el minuto 37, con un remate con su zurda, a pase del brasileño Danilo. Sin embargo, el cuestionado defensa Leonardo Bonucci igualó el encuentro en el 60, al golpear el esférico de cabeza tras una falta sacada por el argentino Paulo Dybala. Por su parte, el Inter (51), con goles de los argentinos Ever Banega y Mauro Icardi, humilló al Cagliari (13º) con un 5 a 1 y se colocó a un punto del Atalanta (4º), que no pudo pasar del empate a cero ante la Fiorentina (8º). En el último partido de este domingo, la Lazio (53) se colocó cuarto y alcanzó puestos de Copa de Europa tras vencer por 2 a 0 en el estadio del Bolonia (16º) gracias al doblete del delantero Ciro Immobile (9 y 74).



GOL DEL KUN

El Mánchester City recuperó este domingo, en la 27ª jornada de la Premier, la tercera plaza de la tabla al ganar en campo del colista Sunderland por 2 a 0, gracias a los goles del argentino Sergio Agüero y del senegalés Leroy Sané. El Kun, cuestionado durante el primer tramo de la temporada, está imparable desde que el brasileño Gabriel Jesús -que le quitó el puesto al poco de llegar a Mánchester en el mercado de invierno- se lesionase hace unas semanas. No cede el City en la lucha por el título como tampoco lo hace el Tottenham (2º) de Mauricio Pochettino, que también este domingo venció 3 a 2 al Everton, séptimo, con un doblete de su delantero estrella, Harry Kane. Los hombres de Pep recuperan de esta forma la tercera posición que el Liverpool (4º) le robó el sábado tras imponerse con autoridad al Arsenal (5º) por 3 a 1. El Mánchester United (6º), flamante vencedor de la Copa de la Liga, cedió por su parte un empate en Old Trafford ante el Bournemouth (1 a 1) tras fallar el sueco Zlatan Ibrahimovic un penal. El broche a esta jornada en Inglaterra lo pone este lunes el líder Chelsea, que decidirá, ante West Ham (11º), si sigue dándole esperanza a sus perseguidores o le da el zarpazo definitivo a la Premier. El equipo de Stamford Bridge tiene ahora una ventaja de siete puntos sobre el Tottenham y ocho respecto al Mánchester City.



GANO ATLETICO

El Atlético de Madrid venció con claridad al Valencia (3 a 0) en el que fue el plato fuerte de este domingo en la liga española, y recuperó la cuarta plaza, que la Real Sociedad le había arrebatado el sábado tras vencer al Betis (3 a 2). El partido disputado en el Vicente Calderón, de la 26ª jornada de Liga, fue una nueva muestra de lo bien que funciona últimamente la dupla gala que forman Antoine Griezmann y Kevin Gameiro, autores de los tres tantos de la tarde. Los Colchoneros enderezan el rumbo tras dos jornadas sin conocer la victoria. Primero por caer ante el Barcelona (2 a 1) el pasado domingo y después por empatar (1 a 1) en el estadio del Deportivo de la Coruña el jueves. Por su parte, el Barcelona mantuvo el sábado el liderato al derrotar por 5 a 0 al Celta (10º), mientras que el Real Madrid sigue detrás, a un punto, con un partido menos, tras vencer en Eibar (7º) por 4 a 1. El Sevilla, tercero, con seis puntos de ventaja sobre el Atlético y a cuatro del Real Madrid, se desplaza el lunes al campo del Alavés (11º).