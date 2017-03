En la marcha de la CGT anuncian paro Nacionales 06/03/2017 Redacción Leer mas ...

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El jefe de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, pronosticó que el próximo martes durante la marcha del movimiento obrero impulsada por la CGT se va a "anunciar un paro general".

"No dudo que el martes se va a anunciar el paro general", vaticinó el líder sindical, que aseguró que una jornada de cese total de actividad va a "trazar una línea clara" entre los trabajadores y los pequeños empresarios, por un lado, y "el

Gobierno y los grupos económicos poderosos que lo sostienen", en la vereda opuesta.

"Vamos a tener un mes de marzo en el que se va a trazar una línea muy clara a partir de la cual se sabrá que el Gobierno gobierna de manera clara contra los intereses de las mayoría de los argentinos. La inmensa mayoría sabe que por este camino, y si todo lo que el Gobierno planea se hace, va a ser peor para los asalariados, peor para los pequeños productores y para los pequeños empresarios", enfatizó Yasky en declaraciones a Radio 10.

Para el docente, "el paro va a ser un plebiscito que va a trazar una línea clara entre los trabajadores y el Gobierno nacional y quienes lo apoyan que son grupos económicos muy poderosos".

Sobre las vacilaciones sobre el rumbo a tomar en un sector de la CGT, que se niega a seguir tensando la cuerda con el Gobierno, Yasky señaló que en todo caso "la operatoria en contra del paro empezará después" del martes.

"Pero cuando estemos en la calle el paro va a estar en boca de todos", aseveró.

El dirigente gremial anticipó que será una "marcha enorme" en la que convergerán trabajadores defraudados que votaron al Gobierno de Cambiemos en 2015 y ciudadanos que se inclinaron por otras alternativas electorales, por lo que insistió en aclarar que no se tratará de una manifestación "partidaria".

"Acá vamos a ir a la marcha los que votamos otra opción y los que votaron a Macri porque esto no es una marcha partidaria. Esta es una marcha convocada para exigir un cambio de políticas económicas, para que no se gobierne sólo para quienes tienen plata", indicó el jefe de la CTA, que reconoció que en el gremio docente del que proviene "votaron mayoritariamente a Mauricio Macri".

Yasky destacó que la CTA de los Trabajadores, en conjunto con la CTA Autónoma que dirige Pablo Micheli, aportará tropa propia convocando a concentrarse en la intersección de las avenidas Paseo Colón y Belgrano, desde donde confluirán con las columnas de la CGT y los movimientos sociales.

"Va a ser una marcha enorme. Expresa el repudio a una política que significó pérdida para los trabajadores. Recordemos que el presidente vetó una ley antidespidos. Hoy el principal problema que tienen los trabajadores es el temor a perder la fuente de trabajo y sentir que el salario no alcanza para los que todavía tienen salario", enfatizó.

"Dentro del movimiento obrero, hay muchos trabajadores que votaron por el gobierno de Mauricio Macri porque pensaron que iban a seguir teniendo la partidaria, que iban a tener los convenios colectivos de trabajo, que se iba a generar trabajo. Todo eso se dio exactamente al revés", agregó.