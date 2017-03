Fotos contra los femicidios

Unas 50 mujeres ya pasaron por la sesión para manifestarse en contra de los femicidios y la misoginia. Muchas más están por ser fotografiadas en los próximos días para poner el cuerpo y visibilizar en primera persona como se siente cada agresión que día a día escuchan quienes son víctimas de un acoso, un "piropo", un golpe, o un comentario en la tele. entre otras situaciones.



UNA EXPLICACION



"Quienes estamos a favor de la libertad de las mujeres nos encontramos movilizadxs para manifestarnos en repudio al contexto machista creciente que se está viviendo. Las redes sociales y los medios de comunicación salieron en nombre de los 'hombres y mujeres éticos y respetables' -a partir del último tetazo- a fomentar una opinión violenta en contra de la forma de manifestarse de quienes se encontraron en el obelisco para decir basta a los femicidios y la misoginia. Los comentarios que se levantaron para defenestrar la movilización hicieron que muchos y muchas, de los que fuimos y los que no, nos indignáramos y nos reuniéramos para hacer la presente sesión de fotos como manera de reivindicar la lucha de las mujeres", dan a conocer, a manera de explicación, las protagonistas de las fotos.



Y agregan que "quienes formamos parte de la primera etapa de fotos nos fuimos dando una mano para llevar a cabo la sesión eligiendo frases que hirieron, humillaron y golpearon a las mujeres y para hacer visibles frases que circulan como moneda corriente y casi sin consecuencias aparente, pero que de trasfondo conllevan al mantenimiento de la violencia de la sociedad contra las mujeres".



LOS RESPONSABLES



Por otra parte, las mujeres en cuestión en Facebook -donde convocaron a la sesión colectiva- señalan que "cabe aclarar que quienes llevamos adelante estas fotos compartimos la idea de que no son los hombres los responsables, es la sociedad machista y misógina, son los formadores de opinión y es el Estado que tiene la responsabilidad de tomar medidas sobre el tema en lugar de empeorar la situación. Por este motivo no es apolítico nuestro reclamo, estamos en contra de la despolitización de la protesta porque tenemos en claro quienes hicieron posible mejoras en esta situación y quienes sin duda son cómplices".



CASI 60 MUJERES ASESINADAS



Finalmente, en el escrito destacan que "en Argentina en lo que va del año ya hay casi 60 mujeres que fueron asesinadas por el hecho de ser mujer, en manos de hombres. El año pasado moría por femicidio una mujer cada 30 horas, y en la actualidad esta cifra sube a un caso cada 18 horas. Estamos viviendo un contexto de violencia machista creciente que empeora ya que nos encontramos en un país cuyo Presidente es misógino, con una opinión sobre las mujeres que es conocida y frente a un Gobierno que redujo el presupuesto del Consejo Nacional de las Mujeres. Ante este caso mencionado se dijo desde el Gobierno que hubo un error que se corregirá con un aumento 10 por ciento con respecto al año pasado (lo cual es menor que la inflación), y luego el Presidente dijo que no hubo ningún error".