El CENTEC podría comenzar a funcionar dentro del semestre

Por Gonzalo Rodríguez (Redacción LA OPINION) Aprovechamos la mañana de sábado para el análisis, para la profundización de conceptos y también para actualizar algunos temas relevantes para nuestra sociedad. Con estas expectativas dialogamos con el Senador Nacional Omar Perotti, en charla abierta y extensa, que nos dio un panorama cabal de la marcha de las cosas que nos interesan.

En primer lugar le pedimos al legislador una evaluación simple del momento que atravesamos: “es de preocupación, porque uno nota cada vez más gente que está con dificultades para llegar a fin de mes. La suba de tarifas, la pérdida del poder adquisitivo, la suba de impuestos ha pegado en el bolsillo de la gente. Y la preocupación por el tema laboral, por la incertidumbre de la continuidad o no laboral pasó a ser también una realidad. Lo que uno desea es que lo que veníamos advirtiendo en el año anterior, que era necesario que el Presidente ordene a su equipo, cuide la industria nacional, cuide el trabajo, lo que hoy deseamos es que corrija el rumbo. Porque las señales en nuestra provincia, en el vínculo con los sectores de pequeña y mediana empresa son de preocupación".

Además lo consultamos sobre las diferencias evidentes dentro del peronismo. La respuesta de Perotti fue elocuente: “Todos ven y miran siempre al peronismo como si allí estaría la cuestión desordenada. ¿Está ordenado el socialismo hoy, que expulsó a quien fue su presidente en los últimos años? ¿Está ordenado el radicalismo hoy, que no sabe dónde juega, una vez en un lado, otra vez en otro? Es fácil apuntar siempre al mismo lugar. El peronismo va a seguir discutiendo, porque es vida, es búsqueda de poder y se discute, y se discute abiertamente en la sociedad. Y no nos preocupa que haya más tiempo de discusión, porque es necesario. Cerrar el debate, la discusión, mostrando una unidad no sería sincero. Porque lo que se viene discutiendo es qué cosas que podrían haber hecho mejor, se podrían haber corregido, qué cosas faltaron. No tiene que preocuparnos que haya discusión. Los que tienen unos problemones son los otros, que están gobernando y tienen estas dificultades, que lamentablemente las paga la gente. Debemos seguir discutiendo para no repetir errores”.



CENTEC: CERCA DE LA

PUESTA EN MARCHA



Uno de los temas centrales de la semana en nuestra ciudad fueron los avances del Centro Tecnológico, cuyo equipamiento es único en América Latina. Por lo tanto en el corto lapso Rafaela tendrá una unidad de negocios que permita el usufructo de dicha tecnología, con servicios a empresas y entidades que ninguna otra ciudad puede dar.

Consultamos al Senador sobre los tiempos que se plantean para el comienzo de las actividades de esa unidad de negocios: “esperemos que lo antes posible, ya esa es una instancia interna en el proceso de Acdicar. La reunión fue muy positiva en el Centro Comercial el día jueves. La decisión es que el proceso ya empezó. Toda la etapa de sensibilización, de comunicación y demás es la que empieza. No me cabe duda que en el transcurso del primer semestre deberíamos tener estos equipos funcionando”.

Según Perotti esta tecnología, que permitirá copiar piezas de plástico y metal, materializa “una idea que es innovación para la región, el conocimiento como elemento central para pensar el desarrollo de la ciudad a futuro. Las regiones que van a desarrollarse con mayor equilibrio, con mayor calidad de vida son las que tienen mayor conocimiento, mayor acceso al conocimiento. Eso nos llevó a plantearnos hace algunos años la creación de la Universidad y este año seguramente van a empezar a materializarse algunos hechos más salientes, más visibles. Una herramienta vinculada a la Universidad es el Centro Tecnológico.”

La gestión integral aún debe resolver algunas cuestiones financieras, como las instalaciones definitivas y las diferencias presupuestarias que se generaron por la cotización del dólar al momento de la compra del equipamiento. Al respecto Perotti afirmó que “lo que queda es que los recursos que estaban asignados estaban con un cálculo con dólar a $ 9 y obviamente se pagaron con un dólar a $ 15. Allí hay un desfasaje que se ha pedido al Ministerio de Ciencia y Tecnología, al FONTAR fundamentalmente, que cubra esta corrección. Somos muy optimistas”.

Y respecto del lugar recordó que “conseguimos que comiencen a funcionar en el INTI hasta que esté su propio espacio. La disposición de ellos consiguió que se gane tiempo. Luego tiene su lugar asignado, dentro del PAER”.



PREOCUPACION

POR EL CAMPO



Otro de los aspectos desarrollados en la charla fue la situación de los campos de la región. En este sentido Perotti remarcó que lo esencial es mantener el tema sobre el tapete: “la apertura del presidente de la Nación en el Congreso, la discusión de si empiezan las clases o no, si hay fútbol o no dejan muy lejos este tema como una prioridad. Y esa tiene que ser la preocupación. No es la primera vez que cuando pasa un fenómeno de estos los funcionarios se olvidan. Lo que ha pasado en la región es de suficiente magnitud como para que no se aprenda la lección y no haya una instancia definitiva y superadora.”

Respecto de los pasos a seguir que se sugieren manifestó que “la gente debe ir viendo las obras de infraestructura” y que el rol de cada uno de nosotros es “ser custodios de que eso ocurra. Fundamentalmente una responsabilidad enorme del gobierno provincial de asumir todos estos años sin resolver la cuestión de fondo de nuestra cuenca, en particular la del Vila – Cululú. Vaya paradoja, cuando pasa alguna de estas situaciones todos sobrevuelan las zonas, rápidamente aparece una estimación de las pérdidas que la provincia tiene. Cuando uno ve que las estimaciones siempre superan los $ 3000 millones, ve que el monto de las obras o lo invertido para esto es mínimo. La dimensión de no invertir, de no cuidar esta estructura productiva se paga caro. Avisos fuertes tuvimos”.

Finalmente el Senador opinó sobre la actual Ley de Emergencia Agropecuaria: “no sirve para nada. Es como que nadie se anima a dar el paso a algo superior. Necesitamos que el productor tenga una cobertura básica, un seguro multiriesgo estándar como mínimo que le garantice que pueda tener la semilla y los recursos para volver a arrancar."