"Nos preocupa y nos duele mucho que se enojen con los trabajadores" Locales 05/03/2017 Pablo Urso Una vez más, los municipales van a paro. El próximo jueves la provincia no contará con sus servicios y el titular del Seom, Darío Cocco dice que "es justa la pelea que hacen por los trabajadores". Y dijo: "Subió todo, y no quieren subir el salario de los trabajadores", comentó.

Ampliar FOTO ARCHIVO DARIO COCCO. Titular del Seom, Rafaela.

Cuando nos enteramos que los Intendentes y Presidentes Comunales realizaron una propuesta de aumento salarial del 19,5% pagadera en dos cuotas: 10% a partir de marzo y el 9,5% restante desde el mes de julio del presente año, al igual que los docentes, y otros gremios, sabíamos que se venía un nuevo paro de municipales. Porque en la previa habían adelantado que esa no es la cifra que buscan, más allá de que el gremio no lanzó el porcentaje oficial.

FESTRAM ratificó entonces el Plan de Lucha aprobado el pasado jueves por el Plenario de Secretarios Generales que entre otras medidas establece un paro de 24 horas para el jueves 9 de marzo, una resolución esta que se mantendrá hasta tanto no haya una propuesta superadora.

"Lo venimos diciendo y conversando con todos los trabajadores, con las políticas que se aplican desde el Gobierno nacional, políticas del neoliberalismo que las han dicho abiertamente, donde lo que necesitan es bajar el costo laboral, que los salarios se vean debilitados en el poder adquisitivo y lo aplican en todo lo que genera las gestiones del presidente Macri", le dijo a LA OPINION Darío Cocco, titular del Seom, en una charla muy amena.

Cocco ya está acostumbrado a este tipo de conflictos, y hasta hace una mueca de sonrisa cuando escucha ofertas que no se acercan a lo que se pide desde el gremio, sabiendo que, una vez más, la ciudad deberá afrontar un paro de municipales: "nos preocupa y nos duele mucho que se enojen con los trabajadores que pelean con sus derechos, y no se enojen con el Gobierno Nacional cuando condena deudas a los familiares de Macri. Me gustaría que los trabajadores no nos peleemos con los trabajadores y que veamos cómo se están llevando todo el dinero de los argentinos. Si no lo hacemos de esta manera, ya no podemos sostener la calidad de vida de nuestras familias. Sinceramente creo que estamos cuidando que no nos lleven el país para el otro lado mientras nos peleamos entre nosotros. El salario es bajo, y nosotros somos trabajadores que tratamos de servir a la ciudad. Y que la estamos pasando mal, como seguramente la están pasando mal toda la sociedad. Le pido a la gente que no se enoje con el paro, y que piense que necesitamos vivir un poco mejor y más tranquilos", dice el titular del Seom al respecto.



PARO Y NEGOCIACIONES

El próximo jueves 9 de marzo el paro será en los lugares de trabajo, una modalidad que vienen adelantando en las últimas medidas. Además, la ciudad estará sin servicios por todos los trabajadores municipales, algo que seguramente alterará la agenda de la ciudad, como por ejemplo la vuelta de las clases, entre otras cosas. "Es insuficiente la oferta y la rechazamos de plano. La vamos a luchar hasta las últimas consecuencias para poder recuperar el poder adquisitivo.

Nosotros, los trabajadores municipales y provinciales, como todos los trabajadores del país, no vamos a ser una excepción. Aparecen esos mandatos invisibles de las políticas nacionales en las mesas de negociaciones. Y creo que lo que nos está pasando a nosotros los trabajadores, aparece en cada paritaria, en cada convenio colectivo que venimos trabajando como lo hacíamos anteriormente", dijo Cocco y agregó más: "lo que ocurrió con bancarios, la justicia también que ha sido denunciado que el acuerdo que habían tenido era legal. Todo este tipo de presiones aparecen en las paritarias. Por eso sabiendo que el ofrecimiento iba a ser igual que el que les ofrecieron a maestros y otros gremios planificamos un plan de lucha en el plenario y en caso de no tener algún acuerdo, tener 48 horas más de paro", destacó.