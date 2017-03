Tres veces no lo dejaron ser socio, hoy guía la recuperación "cervecera" Deportes 05/03/2017 Darío Gutierrez Apuntalado por el fútbol y el básquet, Quilmes quiere empezar a crecer luego de tiempos difíciles en lo institucional. Marcelo Levrino se mostró conforme con los meses que lleva de gestión.

Ampliar FOTO LA OPINION DIRIGENTE./ Marcelo Levrino destacó el grupo de trabajo que está hoy en Quilmes.

Cuando tenía 8 años, una vez le dijo a su padre que algún día iba a ser presidente de Quilmes. Pasaron casi 40 años de ese sueño visionario, pero se concretó. En el medio, vio transitar a su club por uno de los períodos más complicados desde el punto de vista institucional, a tal punto que no se pudo festejar en la fecha que debió ser el centenario, aunque siempre fue uno de los que intentó apoyar. Hasta donde lo dejaran.

Nos referimos a Marcelo Levrino, el primer presidente luego de la "refundación" de Argentino Quilmes, quien se hizo cargo el 15 de septiembre pasado tras la finalización del proceso de Normalización de la entidad. Junto con su hermano Darío, comenzaron a trabajar hace muchos años.

"Como dirigente en 1999, también era aguatero del equipo que dirigía 'Coatí' Gorosito. Fui delegado en la Liga y formamos parte del grupo de apoyo en este tiempo", recordó en diálogo con LA OPINION.

Una anécdota clave para testimoniar su deseo de dar una mano al Club y las trabas que se pusieron en un pasado bastante reciente por parte de las autoridades anteriores en la entidad de barrio Italia, fue que "en tres oportunidades quise hacerme socio y no me dejaron. Por eso cuando asumimos el Club tenía apenas 3 socios. Hoy por suerte ya estamos en 150 y queremos llegar a 300", destacó Levrino.

Con cinco meses y medio de gestión, a modo de balance expresó que "estamos conformes, de ahí venimos trabajando. Festejamos los cien años del Club, ya estamos normalizados, con la subsistencia de la IGPJ de la provincia de Santa Fe. Ya comenzamos todas las actividades de básquet y fútbol".

En materia de proyectos, uno se hizo realidad. "Para los chicos de infantiles tenemos una buena noticia, a través de gestiones que hicieron compañeros del muy buen grupo de trabajo que contamos, de la mano de Enrique Bergesio, Rodolfo Ramírez y varios muchachos, gestionamos un comodato por tres años en el predio de la Calesita. Ya lo hemos logrado y ahí está trabajando la gente de infantiles, y en el predio de barrio Belgrano están las inferiores".

En cuanto a objetivos, hay una línea trazada. "Somos un club social, apuntamos mucho a lo social, hacemos muchos beneficios, estamos aptos para pedir subsidios y bienvenidos sean para el Club. Tenemos buena predisposición del senador Alcides Calvo y del intendente Luis Castellano en ese aspecto".

Agregó que "este año vamos a trabajar en infraestructura. Reforzamos el piso flotante abajo de los aros en el gimnasio Elías David, con una inversión de más de 20.000 pesos. Ahora estamos con tareas en el Agustín Giuliani, hicimos un arenero que nos pidió el profe y también estamos reacomodando el gimnasio, adquirimos pelotas, varios elementos para complacer a los profesores".

Como es indispensable en los clubes de barrio para buscar el crecimiento, se debe enfocar a la base. "Trabajamos mucho en inferiores, se han sumado profesores y estamos conformes. En las categorías superiores contamos con Rudi Viotti (quinta), Marcelo Schatzle (primera) y el Profe Joaquín Avila que hacen un buen trabajo".

Respecto a la parte económica, consultado sobre si cada deporte se autofinanciaba o no, respondió que "estamos trabajando con caja única. La Comisión Directiva fiscaliza todas las actividades, sumamos disciplinas como el boxeo que entrena diariamente de 20 a 22, agregamos la escuelita de iniciación deportiva para niños de 3 a 5 años, que va lunes, miércoles y viernes de 17:15 a 18:15 con la profesora Natalia Bottazzi. Además contamos los miércoles y viernes de 15 a 16 con Ritmos Latinos, que reemplaza a Zumba, con la profesora Patricia Duarte. Además hay una posibilidad de incorporar hockey, lo cual podría ponerse en marcha el mes que viene".