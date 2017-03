Inauguran remodelación del Balneario Municipal

Esta tarde a partir de las 18:30 horas serán inauguradas las obras de remodelación del Balneario Municipal de nuestra ciudad, que incluye la bendición del nuevo emplazamiento de la Virgen de Guadalupe, en el interior más precisamente contra el costa este pegado al Country de Jockey Club.

Para cerrar la velada política y, al mismo tiempo cultural, los que vayan disfrutarán de la actuación de Clave Folk y el homenaje a Gilda a cargo de Girda y los del Alba.

En caso de lluvia se suspende, pero los pronósticos no hablan de tormentas climáticas como las hubo en enero y febrero pasados, lo que provocó varias suspensiones de la misma.

Para destacar, fue la obra más votada del presupuesto ciudadano de gestión participativa , proceso en el cual se destacó que este espacio público es la “puerta urbana de la ciudad”, según informó el Municipio. El acceso es libre y gratuito

Habrá, además, servicio de cantina, a cargo del grupo de atletismo del Centro de Educación Física Nº 53, con bebidas gaseosas y choripanes.



REMODELACION

Cabe recordar que la remodelación del Parque Balneario implica una refuncionalización integral que incluye la puesta en valor del sector de ingreso sobre la ruta provincial Nº 70, delimitación de cordones perimetrales, repavimentación, ejecución de veredas, incorporación de mobiliario (cestos, bancos, bicicleteros), iluminación, entre otras mejoras.

Los trabajos incluyeron obras del sector de acceso y la mencionada reubicación de la Virgen, emplazada en un entorno más tranquilo y adecuado para la meditación.

Lamentablemente, hubo recientes hechos vandálicos que dañaron la imagen de la Virgen. De acuerdo a los testimonios gráficos, hay grafitis y un niño que se encuentra debajo de la Virgen perdió su mano derecha. No es la primera vez que ocurre algo así. En el 2013, habían quebrado la cruz, rompieron las manos, nariz y los rayos y no conforme con ello destruyeron la cabeza del mismo niño que hoy está dañado.

El ciudadano puede o no estar de acuerdo con la imagen de Guadalupe, pero al menos se pide respeto hacia la fe mariana. Para los católicos fue la madre de Jesús, el hijo de Dios, encarnado por obra y gracia del Espíritu Santo, quien murió y resucitó para salvar al mundo...



SOBRE LAS BANDAS

Girda y los del Alba se formó en 2013 como un homenaje a la popular cantante Gilda, bajo la dirección de Vanesa Baccelliere. Viene realizando shows en distintos espacios culturales de Rosario. En el 2014 fue la primera banda en presentarse en la Plataforma Lavardén en un homenaje a la música tropical. Fue el cierre de los Carnavales de la Isla de los Inventos en 2015. Ese año también se presentó en las Escalinatas del Parque España junto a Miss Bolivia y realizó un homenaje a Gilda junto a Leo García en el Teatro Vorterix, entre otros tantos recitales.

Clave Folk, creada en 2012, viene participando en peñas folclóricas y eventos locales y nacionales, interpretando temas de folclore de proyección, y fusionándolo con otras especies musicales del género urbano popular. En 2013 intervinieron en el certamen de Folclore y Tango “Desde el Sur” de la ciudad de Rafaela, donde resultaron ganadores en la categoría Conjunto Vocal. Ese mismo año se llevaron el 1º premio en el rubro Conjunto Vocal en el Pre-Festival Folclórico del Pescador en Sauce Viejo, donde finalmente se consagraron como Grupo Revelación Artística. En 2015 ganan el pre Cosquín sede Esperanza en la categoría Conjunto Vocal. Actualmente se encuentran trabajando en la promoción y difusión de su primer material discográfico "Voy a buscarte". Estuvieron recientemente de gira por la provincia de Córdoba.