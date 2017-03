Aquella Rafaela Información General 05/03/2017 Oscar Pautasso Y el “Munich” cerró...

Toda la ciudad comentó, con un poco de tristeza y melancolía, cuando una mañana de octubre la tradicional “confitería” no abrió más sus puertas. Sorpresiva para muchos, diríamos que fue un poco la culminación de una larga epopeya, un pedazo de nuestra querida ciudad, que por esos raros designios de la vida, bajó sus brazos y se llamó a retiro, luego de casi 45 años, donde por sus mesas desfilaron tres generaciones de la ciudad y también de la zona, pasando momentos inolvidables.

Pero creo que, para todos nosotros fue y será siempre “La confitería”...

Al conocer la noticia, casi no lo pude creer, pero al pasar frente a su local, vi con tristeza un frío cartel colgado de la puerta: “Se alquila”, y no pude dejar de emocionarme un poco. Todavía en su pizarra del frente, estaba escrito, con grandes letras: “Menú del Día”, como un mudo testigo, como si todavía quisiera aferrarse a nuestras costumbres ciudadanas de toda la vida. A sus dueños les debe haber costado mucho, a lo mejor, tomar esta determinación, pero me imagino, a lo mejor un poco cansados, muchos sacrificios para subsistir, quizás la indiferencia de nuestra sociedad apuró un poco este desenlace.

Pero hoy, yo quiero recordarla, así como la conocí, allá por el año 52, cuando comencé a concurrir, allá en calle Saavedra (a media cuadra del bulevar Santa Fe), en un local de Casa Ripamonti, que por esos tiempos todavía funcionaba.

Sus dueños eran, por esos tiempos, un señor delgado, alto, con anteojos oscuros, de apellido Giménez, me parece, y los otros, los hermanos Pasamonte: Ermelindo o Bredeston como lo llamábamos los muchachos por su parecido con el actor, Denis y su hermana, que muchas veces estaba detrás del mostrador.

La barra de mi época recordará tal vez, a la salida del Comercial casi siempre al pasar por el frente, seguro que parábamos, arrimábamos dos o tres mesas y empezaban los pedidos de a uno por vez, mientras los mozos “tiraban la bronca”, nos miraban y nos decían: “Cuando se pongan de acuerdo me llaman”, y se iban, revoleando la bandeja... Me parece verlos, los hermanos Quiroga, toda una institución, el Gringo Ghilardi, el flaco rubio de ojos celestes... creo que se llamaba Giorgis y otros que ya no recuerdo y que “reforzaban” los días festivos...

El “Munich” fue siempre un adelantado de aquella época... es verdad que por esos tiempos existían algunos bares, pero “confitería”, yo diría que fue la primera... Y hasta las cosas que servían, eran toda novedad, distintas, algunas casi desconocidas para nosotros...

Los ice-cream, a mí me gustaban con crema portuguesa, granadina y un poco de soda, lo batía y te lo tomabas con una “pajita”, eran deliciosos... Los primeros “carlitos” especiales los probé allí. Cómo recuerdo cuando rendí bien matemáticas de 5º, con el recordado ingeniero Báscolo, mi desaparecido amigo, “Dido” Caccia, me preparó la materia y lógico, tuve que pagarles la “gauchada”, por supuesto, al Munich a festejar, “¡Carlitos y chopp para dos!...”.

Los “remos” bien calientes y espumosos con Bay Biscuits, los licuados de banana con leche, fueron toda una novedad. Los triples de jamón y queso con sangría, las “jardineras”, aquellos helados, que ellos mismos fabricaban, los cafés con crema, “Capuchinos” se llamaban y que Denis los hacía de maravilla; copetines que preparaba el Sr. Giménez y Ermelindo “tiraba” los chopp y servía los aperitivos, con aceitunas negras, a la salida de la misa de 11.

Después de un largo tiempo se trasladaron a un nuevo local, más grande y moderno. Estaba ubicado precisamente donde se encuentra la galería del Bazar Avenida. Nuevas sillas para la vereda y adentro, un amplio y largo mostrador, con mesas y sillas acolchadas y un renovado menú, una verdadera confitería de lujo. Jamás me olvido del día en que la inauguraron, fue toda una fiesta... Pero es justo reconocerlo, que esta gente siempre le dio a Rafaela lo que a la ciudad muchas veces le faltaba. Un lugar que tuviera “casi” todo, desde el desayuno, hasta la copa o el café, ameno y cordial, a veces ya casi despuntando la madrugada...

Como recordarán muchos rafaelinos, en aquellos fines de semana, se poblaban sus mesas con gente de todas las edades, desde Sargento Cabral hasta Saavedra, con un bullicio de alegría y sano esparcimiento, en aquellas hermosas noches de verano, cuando nuestra ciudad era pequeña todavía.

Pasó un buen tiempo, se constituyó en una cita obligada de casi toda la gente de la ciudad y también de la zona. ¡Cuántas veces veíamos sentados a aquellos matrimonios con sus chicos y muchos paquetes, tomando algo fresco, para emprender el regreso a sus pueblos!... ¡Cómo olvidarme de todo eso, si fue parte de nuestras típicas costumbres de la época...

Después el “Munich”, comenzó una nueva etapa, yo diría que comenzó de nuevo... inclaudicable, su último traslado, fue allí donde prácticamente murió... Un hermoso local, donde funcionaba una financiera desaparecida y aquel arquitecto Varisco, con su fino gusto, que lo caracterizaba, dejó la nueva “confitería” convertida en un lugar moderno, con una calidez, con una paz, unos colores que sinceramente era otra vez el “Munich” de toda la vida y siguió siendo el orgullo de toda la ciudad.

Después el “Munich” nos regaló muchas opciones, salón de fiestas, parrillada, peñas de tango y la clásica confitería de siempre... A lo mejor, con no tantos réditos económicos, pero sí, fiel a sus principios, darle a la ciudad y su gente, lo mejor. Posiblemente, perdió a la juventud, se “aburguesó” un poco, pero las épocas y las costumbres así lo quisieron...

Hace pocos días, en circunstancias de una visita que realicé a un amigo de la zona, comentábamos este cierre, se puso un poco melancólico, me miró y me dijo: “Che, Petiso, y pensar que cuando estaba en el bulevar, en sus mesas me declaré a la 'patrona'", mientras la señora no pudo ocultar su emoción. Estos son recuerdos lindos que a mí también me emocionan, a lo mejor lo que yo hago, no tenga mucho valor literario, pero lo escribo con el corazón y creo que aquellos de mi época, a lo mejor también se emocionan...

Hoy es una hermosa mañana de noviembre... Estoy en la plaza, me siento a descansar en el banco blanco frente al Munich. Imaginé por un instante muchos recuerdos, mientras, casi sin escucharlos, pasaban los clásicos caminantes de siempre. Por un momento y desde sus grandes vidrios, los vi, a muchos, la mesa de Don Juan Condrac, con Leonildo Alemandi y Armando Williner, “casi nada”, tomando el clásico café y charlando de sus negocios; Antonio Pesce, con Gieco y la barra del taller, tomando un cortado después del asado de los viernes; a la barra de las chicas, después de la función del Cine Belgrano y a Paublán charlando, quizás, de un proyecto nuevo, con un buen whisky, y hasta ese hombre solo que, mientras se “mandaba” una ginebra, esperaba nervioso que abriera el Banco Provincia, a lo mejor para pedir un crédito, “me cacho en die”.

Creo que me faltaron muchos y les pido perdón, pero hasta me parece que escuché la voz recia de Albertito Larrué, cantando un pedazo de tango, que esa noche estrenaba en Independiente, aquel que decía: “Fue en París y amanecía, en aquel viejo café, mientras llovía, tú fumabas y bebías, turbias copas de Pernot”...

Me levanté y emprendí el regreso, pero todavía escuchaba a lo lejos, al Petiso Quiroga, que le gritaba a Ermelindo... “Marchen dos lisos con Carlitos y batería, bien 'frapé'”.

Me fui caminando solo y despacio, mientras observaba las hermosas flores de mi plaza, la más linda del país, mientras soñando en voz alta, casi grité... “¡Chau Munich y perdoname!”...



Escrito en diciembre de 1997.