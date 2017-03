Cosquín Rock, el resumen: lo que dejó una nueva versión del festival Información General 05/03/2017 Germán Sánchez Pasó una nueva edición del Cosquín Rock, con un saldo positivo en cuanto a lo artístico, lo estético y las propuestas que ofrece durante los tres días en el Aeródromo de Santa María de Punilla. Seguramente el lado flaco sea la merma considerable en la convocatoria, algo que los propios organizadores la veían venir. Sorpresas, confirmaciones, todo lo que dejó un gran festival.

Ampliar FOTO COSQUIN ROCK PURA PASION. Un grupo de jóvenes que están donde quieren estar, en la capital del rock nacional.

(Enviado especial a Santa María de Punilla). - Había una expectativa especial, porque en los papeles la propuesta y la apuesta del Cosquín Rock era unir historia con presente casi en cantidades iguales, algo que no parecía tan sencillo de lograr. Y lo primero que evidenció que esa combinación quedaría bien fue ver a lo largo de todo el fin de semana a hijos con sus padres y hasta con sus abuelos caminando el predio de Santa María de Punilla. Aquellos rockeros y estos. En los escenarios, en los bares, en cada rincón.

Y el festival entregó lo suyo. A veces leer la grilla en una pantalla o en un papel parece una cosa, pero en la realidad puede ser otra. Esta vez no. El papel se tradujo en realidad. En el tope de un hipotético podio estuvieron Los Fabulosos Cadillacs mostrando lo grandes que son. Hicieron vibrar a las sierras con los éxitos de tres décadas y con su nuevo material. Sonido potente, una gran combinación con la nueva generación Cadillacs.

Ciro y Los Persas, otro de los que hicieron podio. Casi 3 horas de un recital increíble, como Ciro acostumbra. Carismático como siempre, con una gran personalidad arriba del escenario. Encendió al público y a pesar del cansancio de la madrugada dieron ganas de mucho más Cosquín Rock después de eso.

Los Pericos se divirtieron e hicieron gozar a su gente con tres shows tan potentes como emocionantes y mostraron que 30 años después tienen una armonía musical envidiable. A pesar que el primer día tuvieron problemas de sonido (se cortó el sonido justo cuando estaba de invitado el organizador José Palazzo arriba del escenario), la banda sonó de manera perfecta.

Debajo, hubo grandes shows para destacar. La Vela Puerca se tomó revancha de la lluvia de 2016 y deliró con lo que dicen que será su único recital de 2017. Skay y su sonido perfecto, La 25, Guasones, El Bordo y la confirmación de que La Beriso se está poniendo el traje de banda grande. Los Caligaris siempre rinden a una hora en la que el predio necesita pilas para lo que queda de la jornada. Las Pelotas como buen “hermano mayor” del festival, no defrauda nunca. La idea de realizar un homenaje a la historia del rock nacional fue muy buena y la gente le dio un gran pulgar hacia arriba. Desde Ricardo Soulé hasta Los Twist, pasando por Celeste Carballo, Fabiana Cantilo (un poco contrariada con el sonido del festival y de su propia banda), un Fito Páez excelso, la prolijidad de Pedro Aznar y David Lebon.



LUCES Y SOMBRAS

Sin dudas, la estética del predio de Santa María de Punilla cambió y mejoró mucho de un año hacia otro. La distribución de los escenarios y de las distintas actividades fue muy buena. Como contrapartida fallan detalles como la iluminación para la salida del predio a la hora en que se desconcentra toda la gente.

Seguramente, el mayor acierto fue la Casita del Blues. Un lugar muy pintoresco con forma de pequeño escenario, pero a la vez sin las “formalidades” de los otros (ni vallas ni seguridad, los músicos al alcance del público). De igual manera, el escenario Carlos Tórtola encontró su lugar en el predio (le queda muy bien esa ubicación). Allí, los rafaelinos de Torke mostraron que se van ganando un lugar e hicieron un recital muy bueno.

Esta vez, la lluvia tuvo apenas un papel de reparto. El lunes que había tenido sol casi hasta el mediodía, se vio interrumpido por un chaparrón importante que no superó las 4 de la tarde. A partir de ahí volvió el sol y a pesar del barro no incidió en el desarrollo de la jornada.

Probablemente, el factor que más negativamente se haya notado sea el de la merma en la concurrencia, algo que los propios organizadores aceptan y dicen que no los tomó por sorpresa. Desde el sábado en los alrededores del predio ya se veía menos gente deambulando que en 2016 y eso se tradujo adentro. Si bien la organización asegura que los tres días hubo casi la misma cantidad de público, a simple vista se notó que el domingo fue el día de mejor convocatoria.