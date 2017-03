Milagro Sala reconoció que se quiso "matar" Nacionales 05/03/2017 Redacción Dijo que está "podrida" de que la "llenen de causas" judiciales. Estados Unidos incluyó la detención de Sala en un informe sobre derechos humanos.

Ampliar FOTO ARCHIVO NA SALA. Su detención sigue siendo motivo de controversias.

BUENOS AIRES, 5 (NA). - La líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, aseguró ayer que se lastimó el estómago con una tijera porque está "podrida" de que la "llenen de causas" judiciales en su contra, ante lo cual reconoció que con ese acto se quiso "matar". "Me punteé el estómago. Estoy podrida de que me llenen de causas y que nadie haga algo. Estoy bastante triste, esto es de nunca terminar. Estuvieron durante un año inventándome causas. Da muchísima bronca", sostuvo la referente del Frente para la Victoria.

En diálogo con Radio Rebelde, la legisladora electa del Parlasur admitió que intentó suicidarse cuando la notificaron de que le habían iniciado tres causas judiciales más que se suman a las que ya venía enfrentando. "Me quise matar cuando me enteré que tenía tres causas más", afirmó Sala, quien insistió en que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, la "quiere muerta y hay gente que se está prendiendo en esa".

En este sentido, denunció que "han pagado a una mujer 500 mil pesos" para que la "siga continuamente en el penal" y agregó: "Me dijo que si afuera no me mataron, me iba a matar ella acá adentro. Cuando yo dije el asunto salieron a responder que tienen orden de arriba. Imaginate de quién".

Al continuar con su relato de lo ocurrido en los últimos días, afirmó: "Los samurái se mataban porque preferían matarse ellos a que los maten los enemigos". Sin embargo, Sala se mostró arrepentida por el intento de terminar con su vida en el Penal de Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy, donde se encuentra detenida desde hace más de un año: "Pido disculpas por mi arrebatamiento desde mi profundo corazón de coya".

Finalmente, ratificó que sus heridas fueron producto de un intento de suicidio y negó que haya habido una riña con otras reclusas para dirimir el liderazgo de la unidad penitenciaria: "Nunca fue una pelea para liderar. Estoy escribiendo un libro, estoy leyendo. No me interesa un pepino liderar" "No me lastimé tanto, porque me agarraron y me sacaron las tijeras, pero sí me lastime", finalizó Milagro Sala.



REPORTE DE EE.UU.

El Gobierno de Estados Unidos incluyó la detención de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, en el capítulo referido a la Argentina del reporte anual sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado, aunque también señaló que "no hay informaciones de presos políticos". Asimismo, el área comandada por Rex Tillerson resaltó que durante 2016 las autoridades judiciales "acusaron y procesaron a varios funcionarios del Gobierno actual y anteriores que habían cometido abusos durante el año, incluyendo una serie de investigaciones contra altos funcionarios del Gobierno anterior".

Como todos los años, el Departamento de Estado publicó su Informe sobre los Derechos Humanos de 2016 y en el capítulo de la Argentina se resaltó que los "principales problemas" son "los múltiples informes de corrupción, de tortura por la Policía Federal y provinciales y de violencia de género".

También se incluyó en ese ítem "el uso excesivo de la fuerza de la Policía, las condiciones severas de prisión, el arresto y detención arbitrarios, la detención preventiva prolongada, la ineficiencia judicial, el abuso infantil, el antisemitismo, la discriminación e infracciones de los derechos de los indígenas, el tráfico sexual, el trabajo esclavo y el trabajo infantil".

En el apartado sobre "Arresto o detención arbitraria", el Gobierno de Donald Trump manifestó que "la ley prohíbe los arrestos o detenciones arbitrarias y el Gobierno generalmente cumplió esas prohibiciones". Sin embargo, puntualiza que el pasado 21 de octubre el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas "reclamó la liberación de la activista social Milagro Sala opinando que su detención preventiva era arbitraria".