Para Macri, su Gobierno está construyendo futuro Nacionales 05/03/2017 Redacción "Estamos haciendo lo que nadie se animó a hacer: construir futuro", expresó Macri, quien instó a no aflojar.

Ampliar FOTO ARCHIVO NA OBJETIVO. Macri busca contagiar entusiasmo en medio de una coyuntura económica adversa.

BUENOS AIRES, 5. - El presidente Mauricio Macri le envió ayer un mensaje motivador a los seguidores del PRO y les dijo que "estamos haciendo lo que nadie se animó a hacer: construir futuro" a la vez que los instó a "contagiar entusiasmo" y no aflojar en la convicción porque están "haciendo un trabajo a largo plazo".

El jefe de Estado sostuvo que "este año es uno de los más importantes de nuestra historia como país". "Estamos haciendo un trabajo de largo plazo, pensando en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos, haciendo lo que nadie se animó a hacer: construir futuro", sostuvo.

En ese marco, aseguró estar "convencido de que lo que hace grande a un país son las personas, y como ellas me dicen a mí, yo te digo a vos: no aflojemos". "No escuchemos a los que nos quieren desanimar. Seamos la generación que cambie a la Argentina", alentó.

Asimismo, señaló: "¿Qué misión puede ser más inspiradora que armar las bases para edificar un país? Para hacer las cosas en serio, para dejar de repetir los errores de siempre, para pensar en el largo plazo y que nos sobre futuro en lugar de regalar presente".



MARCHA DE LA CGT

En tanto, el Gobierno volvió a criticar la marcha que realizará la CGT el 7 de marzo y le pidió que no se deje "llevar por un contexto que tiene que ver con lo político", mientras que el sindicalismo advirtió que ese día podrían definir la fecha para un paro general.

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se refirió a la movilización que realizará el próximo martes la CGT hacia el Ministerio de Producción y se quejó de que la central obrera haya decidido "romper la mesa de diálogo" para apelar al "reclamo y la movilización". "No dejamos de reconocer que hay sectores que tienen dificultades: trabajemos sobre esos sectores y no nos dejemos llevar por un contexto que tiene que ver con lo político", pidió Triaca en declaraciones a radio Continental.

En ese sentido, señaló que "algunos dirigentes políticos están aprovechando las circunstancias cuando durante tantos años no hicieron nada para arreglar los problemas de los trabajadores". "Con la recesión del 2014, que fue más grave que la del año pasado, no hubo ninguna manifestación de ese tipo", agregó el responsable de la cartera laboral.

No obstante, Triaca negó que al Gobierno le asuste la conflictividad sindical al considerar que "es parte de los procesos de negociación" paritaria y, por lo tanto, "es razonable que haya reclamos de las entidades gremiales con distintos criterios, distintas metodologías y distintas prácticas".

Asimismo, Triaca se manifestó sobre los dichos de los secretarios generales de la CGT, Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña, quienes afirmaron que la movilización tiene como objetivo repudiar al sector empresario y al Gobierno por no cumplir con los acuerdos para frenar despidos y para otorgar un bono de fin de año. "Vayamos caso por caso y planteemos y digamos en conjunto quiénes no han cumplido. No todos no han cumplido, la mayoría ha cumplido, la mayoría ha pagado el bono, la mayoría ha incorporado a las paritarias el valor del bono para que no haya pérdida del poder adquisitivo", resaltó.

Por su parte, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, insistió en que se trata de "una marcha de características políticas" y evaluó que el "corte de diálogo" de los representantes sindicales con el Gobierno "suena como que tiene que ver con que se inicia un año electoral".

En diálogo con radio Belgrano, Cabrera sostuvo que el "diálogo para la producción y el trabajo" que convocó el Gobierno el año pasado con las cámaras empresariales y la CGT "funcionó bien" a pesar de haber sido "un año difícil, contractivo". "Cuando las cosas empiezan a mejorar, que haya una movilización y un corte de diálogo, suena como que tiene que ver con que se inicia un año electoral", agregó el ministro, quien además criticó que la expresidenta Cristina Kirchner llamara a sus seguidores a sumarse a la marcha de la CGT. En este sentido, opinó que "desde el kirchnerismo todo lo que se hace es desestabilizador".