Igualdad en Barranquitas

La lluvia y el mal clima del viernes no fue impedimento para que este renovado 9 de Julio versión 2017 realice su segundo amistoso de pretemporada de cara al inicio del Torneo Apertura liguista, pactado para el próximo 19 de marzo. Su rival fue Sportivo Norte en barrio Barranquitas, donde los titulares finalizaron sin goles tras 60’ de fútbol formal, mientras que los suplentes del León rafaelino vencieron a los locales 2 a 0 luego de 50’ con un doblete de Emanuel Chingolani, una de las caras nuevas del elenco juliense.

Ante un marco de público interesante por parte del local, algo atípico para esta clase de partidos, y más teniendo en cuenta que hacía alrededor de 30 años que estos clubes no se enfrentaban en un encuentro de carácter preparatorio en este escenario, los titulares de ambos elencos realizaron un entretenido ensayo más allá de que no hubo emociones. El “9” tuvo mucha tenencia en la primera parte de la prueba y generó chances que no pudo aprovechar. Igualmente, aún falta bastante preparación en los julienses, sobre todo a la hora de jugar en un reducto de dimensiones chicas a las habituales.

Por contrapartida, Sportivo estuvo algo más replegado y de contra tuvo sus oportunidades. El elenco del Juanchi Orellana mantuvo la base del año pasado y el 95% de los jugadores es del club, con lo cual se trata de una formación joven, con sentido de pertenencia. Además, fue el primero del Grupo A que arrancó la pretemporada y ya disputó dos amistosos, recordando que en el primer venció a Moreno de Lehmann 2 a 1. El miércoles, en su cancha, estará recibiendo a Bochófilo Bochazo en el tercer ensayo.

Los titulares julienses, dirigidos por Maximiliano Barbero, alistaron a Maina; Cabral, Díaz, Caro y Velazco; Juan Pablo Rodríguez, Guillermo Funes y Marcos Valsagna; Carlos Cano (Luis Boiero), Gonzalo cena y Kevin Muñoz.

Por su parte, Sportivo saltó a la cancha con Montenegro; Merlino, Bonfigli, Miranda y Juan Manuel Orellana; Maciel, Chávez, Santos y Senn; González y Simonelli.

Los suplentes del León formaron con Taborda; Serafín, Acastello y Pelossi; Aguilar, Alustiza, Manelli y Peralta; Quiroga; Chingolani y Gómez.

Precisamente, el delantero Ezequiel Gómez, que estaba a prueba y con pasado en Primera División en Colón de Santa Fe, finalmente no rindió como se esperaba pese a que ante Sportivo mejoró algo su nivel en relación a lo observado en el primera prueba ante Unión de Esperanza y no tuvo el visto bueno del DT, con lo cual no continuará a prueba, al igual que el volante rosarino Emanuel Juncos, que estuvo a prueba un par de días. En tanto, el lunes llegará otro volante para ser observado por el cuerpo técnico. En tanto, Mariano Canavessio, otro de los refuerzos del “9”, tampoco pudo formar parte de este amistoso debido a que en la semana no pudo entrenar un par de veces por cuestiones personales.



EL TERCERO

Además, el próximo viernes por la noche, 9 de Julio estará realizando su tercer ensayo frente a Argentino Quilmes. El escenario aún no está confirmado, aunque es probable que se esté disputando en el “Agustín Giuliani”.