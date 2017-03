Weissen, el refuerzo diferente Deportes 05/03/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO ARCHIVO GOLEADOR./ El delantero "Juani" Weissen.

Argentino Quilmes va sumando un plantel interesante para afrontar la temporada de Liga Rafaelina. La ficha más importante, aunque todavía no está del todo cerrada, es la del delantero Juan José Weissen, surgido futbolísticamente del riñón "cervecero". Quien viene de jugar por Ben Hur los partidos de Copa Argentina, ya está entrenando y aceptaría quedarse por todo el año.

Las demás incorporaciones son el arquero Joaquín Beccaría (Bochazo de San Vicente), el regreso del defensor Sebastián Muriel, recuperado de dos operaciones de tendón de aquiles (aunque va a evaluar él mismo su rendimiento en función de la inactividad que tuvo), la vuelta del lateral Héctor Sánchez tras el préstamo en 9 de Julio, se sumó el volante Lucas Rodríguez (ex "9"), regresó también Andrés Valiente y ya está practicando Alexis Zamar, un delantero que hizo el año pasado 18 goles en la Primera C.

"Estamos un poco preocupados con lo del promedio, arrancamos 9 puntos abajo del equipo más cercano, pero tenemos mucha fe en el plantel y el cuerpo técnico. Queremos pelear lo más arriba posible para olvidarnos de la parte de abajo", manifestó Levrino.



EN BASQUET

Por otra parte, el presidente se mostró ilusionado con el trabajo que está realizando el entrenador santafesino Manuel Giangrazzo. "Trabaja mucho con los pibes, está todo en el día en el club. Los chicos iban a practicar en vacaciones a la mañana a reforzar fundamentos y parte física. Si contratamos algún jugador, podría ser por mayo o junio para la segunda parte del torneo. La verdad que ver tantos chicos en el club haciendo deporte nos da fuerzas para seguir trabajando", agregó el dirigente.