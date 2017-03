El mismo porcentaje a todos los gremios Locales 05/03/2017 Redacción Leer mas ...

Al consultarle a Cocco por qué piensa que el Gobierno le ofreció este mismo porcentaje de 19,5% a todos los gremios que fueron a paritarias, Cocco dijo que es "porque es una presión fuertísima del Poder Ejecutivo Nacional, de todas las leyes, bajan líneas a los gobernadores y así a los intendentes. Ellos mismo saben que perdimos más de 19,5% y que no podemos arreglar eso. Sin embargo no hay ninguna posibilidad de que eso se rompa y se sinceren con la economía de los trabajadores", dijo al respecto.

En tanto, se refirió al pensamiento de la mayoría de los municipios y comunas, y al respecto dijo que "hemos visto en los presupuestos y han previsto un aumento salarial superior o cercano al 25%, han aumentado las tasas superior al 25% y así son todos los cálculos, y quieren arreglar en menos de 20%. No son honestos con los trabajadores los presidentes e intendentes comunales".

Muy enojado con el gobierno de Mauricio Macri, destacó que "la pérdida que hemos tenido en el gobierno de Macri es increíble. Estamos teniendo problemas enormes para sostener la calidad de vida de nuestra familias, ya que nos han aumentado la luz, el teléfono, el agua, el gas, absolutamente los servicios y lo único que no quieren aumentar es el sueldo. Hay un enojo muy comprensible que no sabemos dónde terminará. Queremos que es en contra de los trabajadores, porque no tuvieron problemas en quitar las retenciones, ya que en política fluye mucho más rápido, y en contra de los trabajadores parece que no", expresó.

Sobre el final, habló de cifras y de intenciones para poder salir al cruce en las próximas reuniones paritarias: "ellos no han hablado de la recuperación del poder adquisitivo del 2016. No queremos hacer especulaciones del 2017 sin haber cerrado lo del año pasado. Y si hablamos de inflación, estamos hablando arriba de un 40%. Y después queremos ver cómo hacer para no seguir perdiendo más en el salario. El gran problema es que no aparece la recomposición salarial, que es lo que sinceramente nos hace rechazar de plano lo que nos han hecho. Esta es una propuesta del Gobierno nacional, no de Municipios y comunas", concretó.