Bottas habló de su llegada a Mercedes

Ampliar FOTO TELESPORT SORPRENDIDO. Valtteri Bottas con el Mercedes.

Valtteri Bottas completó 324 vueltas durante la primera semana de tests de pretemporada en el circuito de Montmeló.

El finlandés se quedó con el mejor tiempo al cabo de los cuatro días de pruebas, por lo que su estreno oficial como piloto de la casa alemana fue más que satisfactorio.

Sin embargo, Bottas admitió que el cambio de equipo fue mayor de lo que se imaginaba en un primer momento.

"El cambio a Mercedes es probablemente más grande de lo que esperaba inicialmente, pero no es un obstáculo que no se pueda superar. Estuve trabajando mucho desde el anuncio en enero para acostumbrarme y todo fue muy fluido. Cada vez me siento más cómodo en el equipo", explicó Bottas al cabo de la última jornada en Barcelona.

"Al estar aquí y en la fábrica te das cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, cómo encara el equipo las reuniones y la lista de tareas por hacer para configurar el coche. La comunicación en pista también es distinta e intentar conocer el nombre de toda la gente del equipo es importante", agregó el nuevo compañero de Lewis Hamilton.

Bottas espera completar su periodo de adaptación antes de la primera carrera, que se realizará en Australia. "La semana que viene espero progresar más y antes de Melbourne volveré a la fábrica para analizar todo con los ingenieros", concluyó.