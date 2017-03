Primera caída de Jaguares Deportes 05/03/2017 Redacción Cayeron en Ciudad del Cabo ante Stormers 32 a 25. En Comodoro Rivadavia, Argentina XV empató con Estados Unidos y fue subcampeón.

Ampliar FOTO NA NO ALCANZO./ Jaguares hizo un buen partido, pero no fue suficiente.

CIUDAD DEL CABO, 5 (AFP-NA). - Los Jaguares argentinos cayeron derrotados este sábado ante los Stormers sudafricanos (32-25), en el estadio Newlands de Ciudad del Cabo, en su segundo partido del Súper Rugby. El equipo argentino estuvo con dos jugadores menos en una parte del segundo tiempo, tras las tarjetas amarillas a Pablo Matera y Matías Moroni, en el espacio de un minuto, cuando se había cumplido la hora de juego.

Tras esas dos salidas, Stormers logró un try penal tras una infracción de Jaguares en un scrum. Pero el equipo argentino respondió con un brillante try de Santiago Cordero, que Santiago González Iglesias convirtió. Segundos antes de que los dos argentinos expulsados temporales argentinos volvieran, SP Marais marcó un try para el equipo de Ciudad del Cabo, que completaba el marcador.

La estrella argentina Nicolás Sánchez regresó como apertura y contribuyó con ocho puntos tras perderse el primer partido en que los Jaguares ganaron al Southern Kings en Port Elizabeth el pasado fin de semana. Viljoen, Jano Vermaak y Marais apoyaron tries para Stormers, además de contar con el try penal. Jean-Luc du Plessis, hijo del antiguo Springbok, Carel, logró dos conversiones y dos penales.

Santiago Cordero anotó dos tries y el capitán Agustín Creevy uno para Jaguares, mientras que Sánchez logró una conversión y dos penales e Iglesias una conversión.



ARGENTINA XV EMPATO Y FUE SUBCAMPEON

Argentina XV no pudo revalidar el título en la Américas Rugby Championship. El conjunto nacional empató 27-27 ante Estados Unidos en Comodoro Rivadavia y los norteamericanos se adjudicaron el título gracias al punto bonus ofensivo por haber marcado cuatro tries (la Argentina anotó tres).

El título se le escapó increíblemente de las manos al equipo argentino, que sufrió un try en el último segundo cuando ganaba 27-20 y se quedaba con el trofeo en la segunda edición de este torneo (el primero lo había ganado Argentina XV).

La conquista y la conversión le permitió a Estados Unidos llegar al empate y celebrar. Tanto argentinos como norteamericanos habían llegado como líderes a este última fecha tras vencer ambos a Brasil, Chile, Canadá y Uruguay.

A los 6m. se adelantó Argentina XV con un penal de Miotti y Estados Unidos igualó 9 minutos después con un penal del argentino nacionalizado Cima. Los visitantes pasaron al frente a los 28m. tras una gran corrida de Augspurger y el try del apertura Magie, sin conversión por parte de Cima. A tres minutos del final de la primera etapa Tameilau marcó otro try para los estadounidenses, convertido por Cima, y sobre el cierre un try penal le permitió descontar a Argentina XV e irse al descanso 10-15 abajo.

En el inicio del complemento, Estados Unidos quedó con trece hombres durante 10 minutos por amarillas a Te'o y Tameilau, aunque casi de inmediato Argentina perdió a Cancelliere también por amonestación. A los 12m. un nuevo try penal puso nuevamente al frente a Argentina XV por 17 a 15 y cuatro minutos después amplió diferencias Miotti con un penal.

A los 21m. Argentina XV estiró el resultado, con una corrida de Bazán Vélez, el pase a De la Vega y la cesión a Ascárate para marcar el try convertido por Miotti. A los 32m. Dolan descontó con un try sin conversión y en el descuento Tameilau marcó otro try, convertido por Cima, para empatar en 27 y obtener el título.

Argentina formó con Francisco Ferronato (Eduardo Bello), Gaspar Baldunciel (Marcelo Brandi) y Santiago Medrano (Nicolás Solveyra); Pedro Ortega (Franco Molina) e Ignacio Larrague; Francisco Gorrisen, Lautaro Bavaro y Tomás De la Vega; Sebastián Cancelliere (Lautaro Bazán Vélez) y Domingo Miotti; Julián Domínguez, Bruno Devoto, Santiago Álvarez Fourcade (Juan Cruz González) y Germán Schulz; Gabriel Ascárate (Franco Cuaranta). Head Coach: Felipe Contepomi.