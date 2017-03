Angelici y el básquet Deportes 05/03/2017 Redacción Leer mas ...

La llegada de Carlos Delfino a Boca significó una enorme alegría para el pueblo xeneize, que ahora cuenta con un refuerzo de lujo para escaparle al fantasma del descenso. Sin embargo, se volvió a calentar el clima tras las declaraciones de Daniel Angelici en el programa Rabona de TyC Sports: "El básquet de Boca tiene que ser amateur, soy un convencido por cómo está conformado el básquet en Argentina. Nadie lo dice, pero la mayoría del básquet en el interior está financiado por provincias, empresas, municipios y mucho dinero en negro, algo que en Boca no lo podemos permitir. Y los jugadores nunca son tuyos, no podés tener la revancha de que si te salió un crack, lo vendés y recuperás la plata".

"Si tu presupuesto es de 20 millones de pesos, son 20 millones menos. Las encuestas que hacemos, que las realizamos anualmente, dicen que el 94 por ciento de los socios no conocen las instalaciones. Lo vemos en la Bombonerita, el básquet no ha pegado en la ciudad. Sí en el interior, ahí se llenan los estadios", concluyó el Presidente de Boca.

Lo que quizás Angelici no sepa es que los grandes del fútbol mundial, sobre todo Real Madrid y Barcelona, también pierden o recaudan muy poco con el básquet. No obstante el hecho de ganar poco con el baloncesto, es política de estos clubes el hacer todo lo posible para ser competitivos en los deportes más importantes, ya que eso es lo que les da prestigio, títulos y popularidad.

Por esa razón, el básquet es el segundo deporte en esos clubes. (Fuente basquetplus.com).