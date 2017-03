Píldoras Políticas Nacionales 05/03/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO ARCHIVO NA EN EL CONGRESO. Carrió es pura risa mientras Barletta consulta su celular.

BARLETTA, EDECAN DE LILITA

Elisa Carrió fue una de las últimas legisladoras en llegar a la Asamblea Legislativa el 1 de marzo, cuando el presidente Mauricio Macri abrió el nuevo año parlamentario. Como siempre, la diputada entró al recinto como si fuera una estrella.

Muchos de sus colegas de Cambiemos se levantaron rápidamente para saludarla, entre ellos, el radical santafesino Mario Barletta.

Cuando ya eran varias las personas que la rodeaban para darle un beso o sacarse una "selfie" con ella, Carrió se sacó la cartera y, con ese estilo despreocupado que exhibe cuando está de buen humor, se la dio a Barletta para que se la

guardara.

Como el radical tenía la cartera, la líder de la Coalición Cívica se sentó junto a él durante el discurso de Macri.



MINISTRO PERDIDO

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, tiene apenas dos meses en el cargo y, a pesar de que ya visitó en varias ocasiones la Casa Rosada, aún no se dibujó el "plano mental" del edificio. Hace algunas semanas, tras integrar una reunión en el Salón de los Pueblos Originarios, el economista quiso evadir a los periodistas acreditados que lo aguardaban para consultarlo por el encuentro e intentó salir del lugar por una puerta que no se utiliza.

Esta semana, el funcionario nacional volvió a equivocarse de picaporte y varias decenas de militares fueron testigos de su confusión. Finalizada su reunión de seguimiento de gestión con el presidente Mauricio Macri, Dujovne abandonó el despacho del mandatario y buscó la salida.

Sin embargo, el desconocimiento de los vericuetos de la Casa Rosada lo llevaron a abrir la puerta trasera del Salón Blanco,

lugar en el que aguardaban los militares ascendidos que recibirían minutos más tarde sus sables de manos del jefe de Estado. Tras abrir la puerta y meter un pie en ese sector colmado de gente, el ministro de Hacienda se dio cuenta de que no había encontrado la salida y, con cara de sorpresa, retrocedió sobre sus pasos y se retiró rápidamente.



TWITTER LO HIZO

La importancia que adquirió Twitter como herramienta para las campañas electorales en los últimos años hizo que el expresidente Carlos Menem, de 86 años, abriera su propia cuenta en la red social del pajarito.

La cuenta @CarlosMenem_LR comenzó su actividad el 27 de febrero último. Tiene lógica que haya elegido este año para ingresar a la política 2.0: Menem es actualmente senador nacional por La Rioja y podría intentar renovar su banca en las elecciones de octubre. "Síganlo, no los va a defraudar", fue el mensaje con el que lo recibieron muchos de sus 1.413 seguidores de Twitter.