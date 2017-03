Finalmente, sólo se jugó la D Deportes 05/03/2017 Redacción Leer mas ...

La AFA finalmente decidió ayer suspender la fecha de la Primera B y de la C que se iba a jugar este fin de semana con juveniles, por lo que la única categoría que se disputó fue la D, porque es amateur. El certamen de esas dos categorías del ascenso recién comenzarán el próximo fin de semana, al mismo tiempo que lo haría la Primera División si es que los jugadores cobran el dinero adeudado y se levanta el paro convocado por Futbolistas Agremiados (FAA).

Este viernes Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de Barracas Central y uno de los principales candidatos a conducir la AFA tras las próximas elecciones, había dado como un hecho que las categorías del ascenso iban a jugar, al igual que Javier Medín de la Comisión Normalizadora, pero en menos de 24 horas revieron la postura y decidieron postergar la fecha.

Los partidos de la B Metropolitana y la Primera C no se disputaron -fueron suspendidos tres horas antes de sus inicios- porque algunos jóvenes no tenían todos los estudios en fecha. Los partidos suspendidos este sábado fueron Defensores de Belgrano-Deportivo Español; Deportivo Riestra-Excursionistas y Comunicaciones-Acassusso, mientras que en la C el único que debía disputarse era Midland ante San Martín de Burzaco.

A través de la cuenta oficial en Twitter, Acassuso hizo saber su disgusto por la decisión de la AFA al señalar: "Cuando ya estaba todo listo para jugar, y el plantel almorzando antes de salir a Agronomía, AFA comunicó la suspensión de la fecha". En tanto, en la última categoría del fútbol argentino, la D, Yupanqui derrotó por 2 a 1 a Central Ballester, al tiempo que Argentino de Rosario y Muñiz igualaron 1 a 1.



PALABRA OFICIAL

La AFA, en su página oficial, indicó que "Los encuentros de Primera División B y Primera División C, programados para este fin de semana (04, 05, 06 y 07/03), han sido postergados". Por ende, más allá de los postergados este sábado, tampoco se disputarán los que estaban programados para el domingo. Los partidos de la B Metropolitana postergados son: Estudiantes-Talleres (RE); Tristán Suárez-Deportivo Morón; Almirante Brown-Villa San Carlos; Platense-Barracas Central; San Telmo-UAI Urquiza y Atlanta-Colegiales.

En tanto, los cotejos de la Primera C (fecha 20) son: Sportivo Barracas-Argentino de Quilmes; Deportivo Armenio-El Porvenir; Sacachispas-Defensores de Cambaceres; Berazategui - Sportivo Italiano; JJ Urquiza-Deportivo Merlo; Argentino de Merlo-San Miguel; Cañuelas-Central Córdoba (Rosario); Dock Sud- Defensores Unidos y Deportivo Laferrere-Luján.

La Primera D continuará con su fecha el martes a las 17:00: Leandro N. Alem-Juventud Unida y Deportivo Paraguayo-Victoriano Arenas, en Liniers, y el miércoles -desde el mismo horario- Claypole-Lamadrid; Ituzaingó-Puerto Nuevo; Lugano-Atlas y Centro Español-Liniers, en Deportivo Merlo.