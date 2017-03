Boca venció a Argentinos y goleada de Independiente Deportes 05/03/2017 Redacción JORNADA DE AMISTOSOS

Ampliar FOTO INFIERNO ROJO SIGUE DE RACHA. Lucas Albertengo anotó dos goles para los suplentes del Rojo.

Boca derrotó a Argentinos Juniors por 1 a 0 en un partido amistoso que disputaron este sábado en la Bombonera debido a que no se reinició el Torneo de Primera por el paro de futbolistas. El único gol del equipo conducido por Guillermo Barros Schelotto lo marcó Darío Benedetto, a los 8 minutos de la primera parte, y fue de cabeza tras un centro de Rodrigo Bentancur. En el elenco de La Ribera no estuvo Cristian Pavón entre los titulares porque se recupera de una molestia en el tobillo izquierdo que no le permitió entrenarse con normalidad durante la semana. Además el arquero del once titular fue Agustín Rossi y, según trascendió, Barros Schelotto podría colocarlo en el conjunto inicial que visitará a Banfield la semana próxima, si es que se reanuda el campeonato local.

Para este partido Boca formó con: Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Juan Manuel Insaurralde, Frank Fabra; Fernando Gago, Wilmar Barrios, Rodrigo Bentancur; Julior Benítez, Darío Benedetto y Ricardo Centurión. A los 14 minutos del segundo tiempo, el entrenador realizó dos modificaciones y puso al defensor Jonathan Silva en lugar de Fabra y al delantero Walter Bou para reemplazar a Junior Benítez.

Por su lado, Argentinos Juniors, conducido por Gabriel Heinze, tuvo en cancha a: Federico Lanzillotta; Agustín Alberione, Sebastián Martínez, Nicolás Freire, Gonzalo Piovi; Facundo Barboza, Esteban Rolón, Iván Colman; Javier Cabrera, Francisco Fydriszewski y Brian Romero. En tanto, en el segundo partido el conjunto de La Paternal se impuso por 2 a 0 con tantos de Nicolás González, a los 26 minutos del primer tiempo, y de Alexis Mac Allister, a los 18 de la segunda parte. El equipo de Boca formó para este partido con: Axel Werner; Leonardo Jara, Gonzalo Goñi, Agustín Heredia, Jonathan Silva; Fernando Zuqui, Sebastián Pérez, Gonzalo Maroni; Mauro Luna Diale, Walter Bou y Nazareno Solís.



EN AVELLANEDA

Por su parte, Independiente se floreó como local ante Chacarita, equipo que milita en la Primera B Nacional, y lo goleó por 4 a 0, en un encuentro amistoso que disputaron este sábado en el estadio del equipo de Avellaneda. El conjunto dirigido por Ariel Holan ganó con goles de Emiliano Rigoni, en dos oportunidades, al minuto y a los 7 del segundo tiempo, Alan Franco, a los 4 de la misma parte y Emmanuel Gigliotti, a los 14 también del complemento. Mientras aguarda que por el reinicio del Torneo de Primera, Holan probó con Rigoni y Gigliotti en la delantera, la dupla tuvo una actuación destacada y el técnico podría mantener a ambos jugadores en la zona de ataque del once titular. Si el campeonato se reanuda el próximo fin de semana, Independiente visitará a Talleres de Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes debido a que ese escenario estará ya en condiciones de ser utilizado luego que se efectuó un resembrado en el campo de juego. Para esta partido, Independiente jugó con: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Nicolás Figal, Alan Franco, Nicolás Tagliafico; Nery Domínguez; Walter Erviti, Domingo Blanco; Emiliano Rigoni, Emmanuel Gigliotti y Gastón Togni. Por su parte, Chacarita, dirigido por Walter Coyette, formó con: Emanuel Trípodi; Jonathan Menéndez, German Ré, Federico Rosso; Maximiliano Paredes; Diego Rivero, Miguel Mellado, Nicolás Oroz; Maximiliano Casa, Rodrigo Salinas y Elías Alderete.

Tras este partido, se disputó un segundo encuentro y en el mismo Independiente se impuso por 4 a 1 con goles de Lucas Albertengo, en dos oportunidades, Ezequiel Denis y Nicolás Messiniti mientras que Matías González había abierto la cuenta para Chacarita. El equipo local alineó a: Gonzalo Rehak; Damián Martínez, Julián Vitale, Néstor Breitenbruch, Juan Manuel Sánchez Miño; Leonel Álvarez, Diego Rodríguez Berrini, Martín Benítez; Ezequiel Denis, Lucas Albertengo (Nicolás Messiniti) y Maximiliano Meza.