"El Gobierno quiere asfixiar al fútbol"

Matías Lammens rompió el silencio y dejó en claro su postura acerca de la crisis que vive el fútbol. El titular de San Lorenzo delegó, desde hace meses, la representatividad del club en la AFA en los dos vicepresidentes, Marcelo Tinelli y Roberto Álvarez.



Después de su paso por la tesorería de la entidad que rige el fútbol argentino, el dirigente decidió alejarse y abocarse al Ciclón, según memora Diario Popular en esta jornada.



Entrevistado en el programa El Lobby, que se transmite todos los sábados por Radio Con Vos, Lammens disparó contra el gobierno de Mauricio Macri y el rol del oficialismo en la interna de la AFA.



"Lo que están haciendo -por el Gobierno- es asfixiar, llevar todo a una situación extrema, para lograr tomar decisiones y tener el poder completo -del fútbol-", disparó el presidente del club de Boedo.



"APRIETE" DEL GOBIERNO



Además, dio a entender que el Gobierno se metió en la interna de la AFA al decir "no tengo ninguna duda de eso. Una de las cuestiones más paradójicas fue que ayer -por el viernes-, si no se jugaba la fecha, no se giraba el dinero. De hecho, el dinero no se giró. O sea, el Estado pagó por la rescisión del fútbol para todos, el dinero está en las cuentas de la AFA y los clubes no recibieron el dinero porque no se jugó la fecha. ¿Presión y más extorsión que esa?".