AMSAFE decretó un paro por 3 días y las clases recién arrancan el jueves Locales 04/03/2017 Redacción Fue contundente el rechazo a la oferta del Gobierno Provincial: 29.944 docentes votaron por rechazar la propuesta y solo 125 aceptaron. Se sumarán a los paros nacionales planteados por CTERA en las primeras 48 horas y se adhieren al paro de mujeres del miércoles. Para la segunda semana, proponen 48 horas, el miércoles 15 y jueves 16. Y podría haber otra medida de fuerza, de similares características, la tercera semana de marzo. Castellanos llevó esa propuesta

Ampliar FOTO PRENSA AMSAFE CONTENUNTE./ Los números reflejan el malestar docente.

La Asamblea Provincial de AMSAFE resolvió en la jornada de ayer rechazar la propuesta salarial que el gobierno de Santa Fe realizó en paritarias e impulsar un fuerte plan de lucha en sintonía con lo dispuesto por el Congreso de CTERA el pasado 24 de febrero.

Recordemos que la Provincia presentó una oferta del 19.5% desdoblado en dos tramos (10 en marzo y 9.5% en julio), más una cláusula gatillo en el caso de que la inflación supere esta cifra global, no solo para los docentes, sino también para el resto de la administración pública.

La contundencia de la votación se ve reflejada en los números: 29.944 docentes votaron por rechazar la propuesta y solo 125 aceptaron. En el Departamento Castellanos, 962 maestros votaron la propuesta que terminó siendo aprobada por la Asamblea Provincial. Otros 508 la de medidas de fuerza de 72 horas y 270, paro por tiempo indeterminado.

De esta forma, las clases recién comenzarán el próximo jueves 9, día en que los municipales comenzarán su medida de fuerza (ver página 12).

AMSAFE determinó el no inicio de clases con paro para los días lunes 6 y martes 7 "en cumplimiento de lo resuelto por el Congreso Nacional de CTERA, y movilización a Buenos Aires el 6/3 junto a los docentes de todo el país.; y adhesión a la marcha a Plaza de Mayo del 07/02 dispuesta por CTA y CGT", de acuerdo al comunicado emitido.

Por otra parte, el miércoles 8 de marzo realizarán otra medida de fuerza, en este caso, en "adhesión al paro internacional de mujeres con suspensión total de actividades y participando activamente de actos y marchas, en cumplimiento de lo resuelto por el Congreso Nacional de CTERA".

Pero no solo esto: también dejaron planteadas más medidas de fuerza, para las semanas subsiguientes: en la segunda de marzo, habrá un paro "de 48 horas el miércoles 15 y jueves 16 de marzo con movilizaciones regionales, actos, volanteadas y otras acciones de difusión". Mientras que para la tercera semana se plantean otras 48 horas de medida de fuerza (sin mencionar la fecha) "en cumplimiento de lo resuelto por el Congreso Nacional de CTERA, para participar de la Marcha Federal Educativa con movilizaciones locales y marcha provincial y nacional, convocando a la comunidad para fortalecer la lucha docente por paritarias, salarios dignos y la defensa de la escuela pública, con fecha a determinar por el Plenario de secretarios generales y la Junta Ejecutiva de CTERA.

Entre los reclamos, plantean "mejoramiento de la Propuesta Salarial para docentes en Actividad y justa proporcionalidad para jubilados y aumento de las Asignaciones Familiares; convocatoria a concurso de ascenso directivo, no directivo y supervisión de secundaria; un cronograma de concurso de superior, otro para titularización cargo de base y horas cátedra de IPE y Secundaria, más la regularización de la ex área no formal. Asimismo, solicitan un "escalafonamiento por Junta y Estabilidad para los docentes que desempeñen como Coordinadores de Ruedas de Convivencia, Formadores de ESI, Tutores académicos, Coros y Orquestas. Creación de horas y Escalafonamiento por Junta y Estabilidad de los docentes que se desempeñan en el área no formal; implementación del Programas Provinciales de Evacuación segura de edificios escolares públicos. Inversión en Infraestructura con participación de las Comisiones Regionales y el Comité Mixto de Salud y Seguridad Provincial en el seguimiento de los fondos destinados a refacción, ampliación y construcción de edificios escolares. Prevención de Patologías de la voz.

En materia de salud, piden la "derogación de la Tablita, Campaña de concientización, control y seguimiento de enfermedades oncológicas con la intervención del Ministerio de Salud y el IAPOS. Conformación de una comisión de monitoreo y seguimiento de las prestaciones generales del IAPOS". También una "aprobación del Protocolo de intervención en Escuelas afectadas por la utilización con agroquímicos", "independización de salas de Nivel Inicial funcionando en primaria".



APOYO A BARADEL

La Asamblea expresó su rechazo a las manifestaciones vertidas por el Presidente de la Nación al referirse a Roberto Baradel, dirigente de SUTEBA y CTERA, y solicitó que urgentemente las autoridades nacionales expresen "su voluntad de velar por la seguridad de nuestro compañero y su familia, quien fue víctima de nuevas amenazas".