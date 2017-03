Finalmente, el fútbol no comienza Deportes 04/03/2017 Redacción Los dirigentes, en decisión unánime decidieron postergar la fecha 15. Fracasó la conciliación obligatoria. Agremiados mantuvo el paro por la deuda. AFA suspendió la fecha de este fin de semana. Atlético de Rafaela entrena hoy por la mañana.

Ampliar FOTO NA SIN RESOLUCION. / Armando Pérez y 'Chiqui' Tapia se retiran de la AFA. El fútbol no vuelve este fin de semana.

Los dirigentes de los clubes de Primera División definieron anoche postergar la fecha 15 del torneo, prevista para este fin de semana, para disputarla la próxima, habida cuenta que no querían jugar con juveniles.

"Consultamos con los clubes y definimos si jugamos o no. Lo triste es que no nos pusimos de acuerdo, porque teníamos que empezar este fin de semana. El fondo solidario no se mantiene, lo decidieron los clubes que no y me parece razonable", aseguró a la prensa el presidente de la Comisión Normalizadora Armando Pérez.

El dirigente indicó que le ofrecieron a Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) todo el dinero que tenían a disposición, pero sin embargo el gremio liderado por Sergio Marchi decidió mantener el paro de actividades.

"La plata estaba hoy (por ayer) para gatillarla hoy y no nos pusimos de acuerdo, porque quieren seguir con el paro. Ya está, esto está todo jugado en este aspecto. Yo creo que se puede dialogar siempre, no quiero que sean enemigos (Agremiados)", expresó Pérez a la salida de la AFA.

Tras la reunión que los dirigentes de los clubes de la máxima categoría mantuvieron en la AFA se decidió no jugar con futbolistas juveniles, pese a que el vicepresidente de la Comisión Normalizadora Javier Medín había señalado minutos antes que la fecha "se juega".

Pérez, en tanto, se refirió a las negociaciones con Agremiados y dijo que la AFA "ofreció toda la plata que teníamos", y se mostró contrariado por el hecho de que "parece que siempre andamos encontrados en cada cosa que vamos a hacer y hay que mejorar el dinero".