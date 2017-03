Condenan a quien ejercía ilegalmente como contador Locales 04/03/2017 Redacción La Justicia dictó una condena de 6 meses de prisión a una persona que ejercía ilegalmente la profesión de contador en la ciudad de Rafaela.

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, Cámara Primera, dio a conocer la condena que se dictó tras una denuncia penal por ejercicio ilegal de la profesión en el ámbito de su jurisdicción. "Estamos muy conformes con el desenlance de esta causa que se inició, después de una denuncia que habíamos impulsado, en el 2013 con una serie de allanamientos en Rafaela y en Sunchales. Un fiscal decidió avanzar con la causa que ahora termina con una condena a prisión, lo cual no es usual pues muchas veces este tipo de delitos finalizan con una pena a realizar trabajos comunitarios", sostuvo el presidente de la entidad en diálogo con este Diario, CPN Dante Musuruana.

La Institución informó que, tras la denuncia penal efectuada por la Cámara Primera del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe ante la Fiscalía con asiento en la ciudad de Rafaela, a causa de haber tomado conocimiento de que una persona ejercía actividad de la profesión de ciencias económicas sin habilitación, el juez Dr. Hugo Tallarico, condenó al acusado “a la pena de 6 meses de prisión, de cumplimiento condicional, por resultar ser autor penalmente responsable del delito de Ejercicio ilegal de actos propios de profesión sin título o autorización correspondiente”. Cabe señalar que la sentencia se encuentra firme, según consta en los autos “AVIAZZI, Carlos s/ Usurpación de títulos y honores”, expediente Nº 112/2015.

El delito se encuentra tipificado en el art. 247 del Código Penal y prevé pena de prisión, con un mínimo de quince días y máximo de un año, a quienes ejercieren actos propios de una profesión para la que se requiere habilitación especial, sin poseer título o la autorización correspondiente.

"Si la persona de Rafaela es sorprendida nuevamente realizando actividades profesionales corre el riesgo de tener que cumplir una pena de cárcel efectiva", advirtió Musuruana. "Para nosotros que como Consejo Profesional defendemos la profesión y la labor de los graduados, esta condena tiene un mensaje muy importante que queremos destacar. Cuando las cosas no se hacen bien, hay una sanción", subrayó Musuruana.

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas recordó que en la Institución funciona la Comisión de Vigilancia Profesional cuyo cometido, entre otros, es vigilar el ejercicio legal de la profesión reservada a graduados en Ciencias Económicas con inscripción matricular que los habilite al ejercicio independiente de las competencias del diploma.

En este sentido, la entidad instó a los matriculados y a la ciudadanía a poner en conocimiento de la Comisión de Vigilancia Profesional aquellos actos, conductas, publicidades, etc. que pudieran considerarse ejercicios propios de la profesión u oferta de servicios profesionales, realizados por quienes no tienen título o teniéndolo no cuenta con habilitación matricular suficiente para ello, de modo de permitir a los miembros de aquella Comisión la debida vigilancia y fiscalización que habilite, en su caso, tomar medidas necesarias para eliminar las irregularidades que detecten, entre ellas, comunicarlas al Agente Fiscal para que investigue la posible comisión del delito previsto en el art 247 del Código Penal, tal como sucedió en el caso que motiva esta nota.

Por último, señaló que ante cualquier duda se puede consultar en el Consejo Profesional o en la página www.cpn.org.ar si el profesional elegido está matriculado y habilitado para ejercer la profesión. "Desde hace años se insiste en tomar esta precaución para que entre todos evitemos engaños y se pueda cumplir con el ejercicio legal de la profesión", expresó.