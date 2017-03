El tambo y la industria coinciden en la crisis Locales 04/03/2017 Redacción LECHERIA

El pasado jueves se realizó en la sede del Ministerio de Agroindustria de la Nación una reunión entre el gobierno nacional y representantes del sector lácteo. Convocado por la Subsecretaría de Lechería participaron integrantes de Sociedad Rural, Federación Agraria, Meprolsafe y otras, con la intervención además de entidades de la industria como Apymel y CIL.

El objetivo principal del cónclave era, para los funcionarios, presentar los alcances de los estudios encabezados a través de los últimos proyectos de la Subsecretaría, como el SIGLeA o el OCLA, pero finalmente desembocó en el tratamiento crudo de la grave situación que atraviesa el sector. Esto se produjo a partir de la coincidencia entre ambos sectores productivos, primario y secundario, en el dramático momento por el que atraviesa la lechería en general.

Incluso se llegó a reconocer por parte de miembros del Ministerio que la posibilidad de importar leche, a partir de la falta de producción por el cierre de tambos, es concreta.

Para conocer más detalles dialogamos con Marcelo Aimaro, presidente de la Mesa de Productores de Leche de Santa Fe, quien a modo de síntesis expresó: “Otra vez nos volvimos con las manos vacías”.

“Es la primera vez que escucho pedir que se siente a la mesa de la negociación a la industria, reconocer que están atravesando una crisis muy profunda y que reconozcan que los productores nos estamos fundiendo”, manifestó Aimaro.

Respecto de la coyuntura que afrontan ambos sectores el productor remarcó que “el negocio no funciona para la industria, no funciona para nosotros, entonces le reclamamos al gobierno nacional que transparente esta cadena como venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Acá hay alguien que se está llevando una porción que no le corresponde porque la plata está y está dentro de la cadena”.

Respecto de los números de la producción, Aimaro detalló que “la rentabilidad es nula o negativa. En la provincia de Santa Fe el productor viene cobrando $ 4,90 en promedio y se habla de costos de producción a largo plazo de $ 5,75.” “Los productores vamos desapareciendo y esto le está ocasionando un grave problema a la industria porque no tiene materia prima. Es por eso que se habló también, y con mucha preocupación, de la entrada de productos de la Comunidad Económica Europea” precisó el dirigente.

Finalmente consultamos a Aimaro por una petición ya histórica, a esta altura de las circunstancias, de los productores: la convocatoria al sector comercial para el debate y la negociación. Aimaro nos contó que “lo pidió por primera vez el CIL también, el Estado dice que va a tomar nota. Hace un año estuvimos con el Ministro Buryaile y dijo que en una semana nos iba a citar a una reunión con la comercialización. Le pregunté a Ricky Negri por esa situación y me dijo que el gobierno había considerado que no era oportuna. El problema es cuándo puede ser oportuna, porque de esta manera vamos a seguir desapareciendo. Según los industriales se llegan a remarcar quesos con el 100%. No sé cuándo será el momento de sentar a la comercialización”.