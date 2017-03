Midgets: torneo de 12 fechas con un play off Deportes 04/03/2017 Víctor Hugo Fux Leer mas ...

Ampliar FOTO MARCELO SARPONTI BICAMPEON. Agustín Bonomo seguirá con el 1 en el Midgets del Litoral.

Tras haberse dado por finalizado el Torneo Oficial "Juvencio Montrucchio" con la realización de 10 de las 14 fechas pactadas originalmente y la obtención del segundo título consecutivo por parte de Agustín Bonomo, la categoría Midgets del Litoral ya comenzó a tratar aspectos relacionados con la temporada 2017.

En ese sentido y tal como lo adelantamos en LA OPINION, se decidió imponerle al próximo certamen el nombre de Torneo Oficial "50 Aniversario de la Asociación Midgets del Litoral" y confirmar la disputa de 12 fechas, ocho de las cuales formarán parte de la Etapa Regular y las cuatro restantes de la Etapa Final.

De esa manera, se aplicará un sistema de play off -similar al de la ACTC- para proclamar al campeón de la especialidad, que comenzaría su actividad en los primeros días de abril, de acuerdo con los trascendidos que también publicamos oportunamente.

Además, reiteramos que el circuito "Juan F. B. Basso" de Vila, propiedad de la AML, se estaría habilitando el sábado 11 o el domingo 12 de este mes para efectuar pruebas comunitarias, aunque no se descarta la posibilidad de utilizarlo en las dos jornadas, según admitió el presidente de la entidad fiscalizadora, Conrado Ingaramo, a este medio.

También expresó el dirigente que la primera fecha del Torneo Oficial se llevará a cabo en ese trazado, habida cuenta del anegamiento que padeció el circuito "Atilio Carinelli (h)" de San Antonio como consecuencia de las copiosas lluvias registradas hace un par de meses.

En cuanto al Reglamento Deportivo del campeonato presentará algunas modificaciones, además de la incorporación del mencionado sistema de play off, ya que en todas las competencias se alistarán cuatro autos por fila en las respectivas grillas, algo que solo se utilizaba en las carreras especiales hasta la temporada anterior.

No habrá pruebas de clasificación y el ordenamiento de largada en las series se determinará en algunos casos por sorteo entre la totalidad de los inscriptos y en otros con los primeros del ranking actualizado ocupando sus lugares en la segunda fila.

También habrá variantes en el sistema de finales, ya que para establecer quiénes tomarán parte de la competencia definitiva se incorporará el sistema de prefinales (dos por carrera), que habilitará al ganador y escolta de esas instancias para largar la final, junto a los tres clasificados en las semifinales previas.

Otro tema importante es el relacionado con las penalizaciones, dejándose de lado los recargos de 10 segundos que se venían aplicando, para dar lugar a sanciones de cinco puestos.

Merece destacarse el regreso de Angel Storti como comisario deportivo para esta temporada, quien reemplazará en esa función al rafaelino Alberto Giovanini.

En relación con los valores de las entradas, se mantendrán los mismos que el año pasado. Por lo tanto, las generales tendrán un costo de 100 pesos en el caso de los caballeros y de 50 pesos para las damas, mientras que será gratuito el ingreso para los menores de 12 años.