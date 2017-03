Se endurece el conflicto docente en Buenos Aires Nacionales 04/03/2017 Redacción El Gobierno bonaerense dictó la conciliación obligatoria pero los gremios, que calificaron de "extorsiva" a la oferta salarial, ratificaron el paro.

Ampliar FOTO NA INTENSAS. Así fueron las negociaciones el viernes, pero sin resultado positivo.

LA PLATA, 4 (NA). - Gremios docentes bonaerenses ratificaron anoche la adhesión al paro nacional de lunes y martes, y rechazaron la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno provincial, a la vez que calificaron de "vergonzosa y extorsiva" la oferta salarial. Los dirigentes que integran el Frente Gremial Docente y UDOCBA expresaron su posición en una conferencia de prensa en la que criticaron duramente al Gobierno provincial y aclararon que la huelga de dos días fue convocada por los sindicatos nacionales.

En la conferencia, el titular de SUTEBA, Roberto Baradel, sostuvo que la propuesta salarial fue "vergonzosa" y cuestionó al Gobierno provincial porque "actuó de mala fe". "Nos ofrecieron una suma no remunerativa a cambio de levantar el paro. No fue una propuesta pensada para llevar adelante la posibilidad de que los docentes tengamos un salario digno", afirmó Baradel.

Sostuvo que el gobierno provincial "defraudó las expectativas y actuó de mala fe", y dijo que la Provincia tiene que pedirle a la Nación que convoque a paritarias. Mirta Petrocini, secretaria general de FEB, se quejó porque el Gobierno provincial "no nos ha escuchado a pesar de que a diario se pregona el diálogo". "Lamentamos esta situación, porque lo que se anuncia en los discursos nada tiene que ver con las realidades nuestras", afirmó la gremialista.

Sostuvo que desde el Ejecutivo provincial "hay una clara intención de separar a los gremios de los docentes, que también están dando pelea y lucha en las escuelas". "Ofrecieron 800 pesos, por única vez, cifra no remunerativa, en negro, supeditado a que no haya paro lunes y martes. Después se ofenden con los calificativos y por eso los dejo a su criterio", consideró la gremialista.

Petrocini dijo que los sindicalistas están "a la misma altura de cada docente que está viviendo esta situación" y reveló que "hay un profundo malestar" entre los trabajadores de la educación. "Si van por el lado de deslegitimar nuestra representación, busquen otra estrategia porque esa no va", indicó Petrocini en la conferencia y sostuvo que "no podemos arriar a los docentes, ellos piensan".

Miguel Díaz, secretario general de UDOCBA, pidió a los docentes que "no aflojen porque vamos a ganar esta batalla" y sostuvo que "la Provincia tiene dinero para pagar los aumentos". "La gobernadora evidentemente no está bien asesorada por su gabinete", dijo Díaz y adelantó que los gremios recusarán al ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, porque es el que interviene en la negociación y dicta a su vez la conciliación.

Por su parte, el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, adelantó que el Gobierno "podría discutir" con docentes la pérdida de "dos puntos" del salario por inflación respecto del acuerdo 2016, pero dijo que lo haría "si hubiese buena voluntad" y si no se "chocara con la intransigencia" de los gremios.

La pérdida de esos "dos puntos" por inflación había sido reconocida por la gobernadora María Eugenia Vidal días atrás, pero no había formado parte del ofrecimiento salarial en las negociaciones paritarias.



CTERA

La secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, ratificó ayer el paro docente por 48 horas en todo el país desde el lunes, que incluirá una movilización al Congreso, aunque el ministro de Educación, Esteban Bullrich, aseguró que el Gobierno hará un "esfuerzo hasta último momento" para evitar la huelga. Alesso advirtió que si el Gobierno nacional no llama a paritarias en el país, realizarán una Marcha Federal en la tercera semana de marzo.