Cartas de Lectores

La fuerza del amor



Sr. Director:



Con el respeto que el Todopoderoso se merece, y un pedido de perdón si mis pensamientos acerca del Amor son errados, igual para ustedes, lectores y lectoras.

Hay situaciones en la vida que nos asombran, nos llenan de preguntas, de misterio, nos dejan pensativos. Y el asombro y el mismo misterio es la respuesta; nos miramos... deseando que alguien nos responda, pueda dilucidar, explicar el cómo y el porqué.

¡Cuántas situaciones se nos presentan a lo largo de la vida... distintas... infinitas a las que se llama “casualidad”; nunca consideré nada como casual, siempre pensé es una señal, o Dios lo quiere así. Descubrí también que cuando nos pasa algo profundo, relacionado con los buenos sentimientos y deseos, hay una respuesta y esta es el Amor.

Dios es Amor, la vida es Amor. Todos los seres de la tierra estamos hechos de Amor y amando forjamos nuestro destino. Dios creó al mundo por Amor. Y si no hubiese sido así, ¿Cómo podríamos explicarnos lo grandioso de la creación? (El Libro del Pueblo de Dios: Génesis); hasta nos envió a Jesús para recordarnos sus Mandamientos que el hombre olvidó. Y para que con sus milagros nos dijera “ Yo Soy” y con su Amor, su gran Amor, nos salvaría del pecado, muriendo crucificado en un madero cubierto con su sangre; con ¡Su Amor! Y a pesar de todos sus padecimientos, nos hizo el regalo de la Resurrección .¡Esto es Amor! Es una palabra tan pequeña que abarca la humanidad toda. ¡Estamos hechos de Amor!

En esta ocasión, deseo contarles algo que me sucedió y, ante el asombro y el ¿por qué?, encontré la respuesta... La Fuerza del Amor. Cuando era niña, solía ir de vacaciones a una ciudad cordobesa llamada Villa María, donde se venera a la Inmaculada Concepción. Allí me recibía mi tía, junto a mi tío, y primas. La bondad, la hospitalidad y el amor que ellos me brindaban sembró en mí un amor inolvidable hacia ellos, acompañado de extremas alegrías y gratitud por los momentos vividos.

Por motivos de distancia y situaciones de la vida, dejamos de vernos, sólo nos comunicábamos telefónicamente. Siempre deseé volver a Villa María; hasta que un día... Dios y la vida hicieron que el viaje se concrete. Mi querida tía contaba con 96 años. Después de muchísimos años, el reencuentro... los abrazos, los besos, los regalos (lo que a ella le gustaba) el gracias por la felicidad de todo lo vivido, el contar anécdotas, el compartir...

Con sus 96 años, la vi muy bien a mi tía. Mi prima, de profesión médica la atendía como hija y profesional, maravillosamente. Llegó el momento de mi partida, todo bello, todo bien, tristes pero felices de haber compartido, tan buenos momentos. Al día siguiente, estando en Rafaela, recibo una mala noticia, mi tía Marta, internada con un cuadro de neumonía; a la semana falleció. Ante tantas preguntas, sólo una respuesta, la Fuerza del Amor, ese Amor que nos teníamos mutuamente, hizo posible el último encuentro.



Ana María Abuh Arias de Abeillé